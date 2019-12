Aracely Arámbula la ex de Luis Miguel, revela cómo le gustan los hombres

Aracely Arámbula una de las hermosas actrices del mundo de la farándula, luego de haber finalizado su romance con el famoso cantante Luis Miguel, decidió enfocarse en el cuidado de sus hijos dejando a un lado el amor, aunque tal parece que la famosa ya tiene nuevo galán.

Recordamos que Aracely Arámbula estuvo muy enamorada de “El Sol de México”, pero las traiciones por parte del famoso dieron por finalizar el romance que había entre ellos, incluso el cantante no tiene una comunicación cercana con sus hijos.

Sin embargo, la famosa Aracely Arámbula, por fin luego de algunos años decidió darse una nueva oportunidad en el amor, pues la actriz mexicana confirmó a diversos medios que ya tiene nuevo galán, aunque por el momento no quiso revelar la identidad de su novio.

Durante la entrevista, Aracely Arámbula mencionó que está muy contenta y feliz por estas nuevas oportunidades que le da la vida y por fin reveló lo que muchos desean saber de la famosa.

Aracely Arámbula reveló lo que le atrae de un hombre, pero ¿Acaso fue una indirecta para Luis Miguel?, pues la famosa mencionó lo que le fascina al conocer a una persona.

“Me gusta divertirme, me gusta reír, me gusta que la persona con la que yo comparto me haga reír mucho, y esta vida es de relajarse y de gozar”.