Aracely Arámbula es criticada por subir fotografía junto al cantante Nicky Jam

La guapa Aracely Arámbula, lució espectacular en los Billboard Latino 2018, con un vestido en color negro, muy ajustado, la actriz dejo enloquecidos a sus fans, pues a pesar de la edad que tiene, sus ya 43 años, sigue teniendo una escultural figura.

Una publicación compartida por Amo el arte yAmo serMama (@aracelyarambula) el May 1, 2018 at 11:02 PDT

La famosa actriz en la gala que se llevó el pasado viernes 26 de abril, aprovecho la ocasión para tomarse una fotografía con el cantante reggaetonero Nicky Jam y no dudó en compartirlo en en su cuenta de instagram.

Una publicación compartida por Amo el arte yAmo serMama (@aracelyarambula) el Abr 27, 2018 at 3:17 PDT

La mayoría de sus seguidores, criticó el hecho de que sus hijos Daniel, de 9 años, y Miguel, de 11, escucharan reggaetón.

Luego de esta publicación, cientos de comentarios en contra de la sensual actriz, Aracely Arámbula se leían debajo de la fotografía que ella compartió con sus seguidores.

“No sé por qué tanto despotricaste en contra de un hombre, porque según tú denigran o no tienen consideración con una mujer”, “¿Acaso no has escuchado las letras de sus canciones?”, “Sus letras tratan como objeto sexual a las féminas y denigran a las mujeres”, “Hablaste muy mal en su momento ahora los premias a tus hijos con canciones de este tipo”, fueron algunos de los fuertes críticas que recibió la actriz.