Aracely Arámbula enseña su ‘retaguardia’ con infartante bikini (FOTO)

La sensual actriz Aracely Arámbula, es una de las artistas más buscadas en redes sociales por las atrevidas y candentes imágenes que comparte en sus redes sociales, en esta ocasión, ‘La Chule’ dejó sin aliento a sus miles de seguidores, al compartir una fotografía en bikini.

La mexicana se robó el suspiro de sus más de 3 millones de seguidores, luego de deleitarles la pupila con una atrevida publicación en donde presume sus encantos.

Aracely Arámbula compartió en su cuenta personal de Instagram una fotografía en la que luce su escultural figura.

En la instantánea se puede ver a la sensual actriz sentada a un costado de la piscina y con un paisaje de fondo, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue que con la sexy pose ‘La Chule’ presumió su ‘retaguardia’.

Aracely Arámbula acompañó la ardiente publicación del siguiente texto: No me suelto. Podríamos alargar las vacaciones???.... no me quiero ir mi sharly”, escribió la también cantante.