¿Aracely Arámbula en MasterChef México? Esto dice Anette Michel

En redes sociales se comenzó a especular que Anette Michel dejaría de ser la conductora de MasterChef México y que Aracely Arámbula entraría en su lugar, pero ha sido la propia presentadora del exitoso programa culinario de TV Azteca quien puso fin a dicho rumor.

Anette Michel declaró en el programa de Mara Patricia Castañeda en Youtube que los productores de MasterChef México la han considerado para conducir la próxima temporada, pero que ellos tienen todo el derecho de cambiar a su elenco y que de ocurrir, ella lo aceptaría sin problema alguno, esto ante los rumores de que sería sustituida por Aracely Arámbula.

“Siempre en esta carrera lo único que está en secuencia es el vestuario, porque cualquiera lo puede venir a hacer, si podría pasar porque es un proyecto del que yo no soy la dueña, lo he hecho desde el principio, pero si ellos deciden que quieren a otra conductora ellos lo pueden hacer”, reveló la actriz y conductora sobre los rumores de su salida de MasterChef México.

No habrá MasterChef México en 2021

De igual modo, Anette Michel reveló que los productores le dijeron que no habrá una nueva temporada de MasterChef México en este 2021, aunque ella no pierde la esperanza de que se cambie de idea y se anuncie a los concursantes que competirán en la cocina más famosa de México al final de año.

MasterChef México no estrenará temporada en el 2021.

“Este año no se sabe si va a haber o no, hay muchos proyectos para cubrir el 2021 y es posible que exista un MasterChef, pero todavía no está cerrado. Normalmente, las empresas deben de tener de principio a fin todo su calendario, a mí me dijeron este año no va a haber, pero está la posibilidad de que se haga uno al final”, añadió la ex de Israel Jaitovich.

Anette Michel tiene la esperanza de participar en un nuevo proyecto este 2021.

Ante el futuro incierto de una nueva temporada de MasterChef México en TV Azteca, Anette Michel no descarta la idea de participar en otros proyectos de cualquier televisora, pues en dicha entrevista aseguró que el actuar y conducir son sus más grandes pasiones de la vida.

¿Te gustaría ver a Aracely Arámbula conduciendo MasterChef México? ¿Quién crees que lo haría mejor, Anette Michel o la ex de Luis Miguel? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

