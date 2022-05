Aracely Arámbula dice que sus hijos sí se llevan bien con Michelle Salas

Los hijos de Luis Miguel han logrado formar un vínculo de hermandad/Foto: Famosos y Los 40

Aracely Arámbula aseguró que sus hijos con Luis Miguel, Miguel y Daniel, tienen una buena relación con su media hermana mayor, Michelle Salas. Aunque no se pueden frecuentar tanto ya que la modelo vive en Estados Unidos, mientras que los adolescentes radican en México, lo cierto es que los tres hijos de Luis Mi siempre mantienen contacto.

Luego de que Michelle Salas, la primogénita de Luis Miguel, hiciera una serie de conmovedores comentarios sobre sus medios hermanos, hijos de Aracely, la actriz de 47 años de edad reveló en una entrevista para Imagen Televisión, que aunque no sabía qué había dicho Michelle, ella estaba contenta de que mantuvieran una buena relación.

Aracely Arámbula agradece que sus hijos y Michelle Salas se lleven bien

Aunque Michelle es muchos años mayor que sus medios hermanos, tiene un fuerte vínculo con ellos

Así mismo, Aracely dijo que extraña a la hija de Sthepanie Salas y mencionó que le ha inculcado a sus dos hijos la importancia de la familia y de mantenerse unidos en todo momento, por lo que pese a la distancia, se deben llevar bien con sus familiares.

“¡Ay, Michelita!, ¿qué dijo?, no la vi. ¡Ay, mi reina!, ya la quiero ver, Michelle ya aparece. Me encantó oír eso porque la familia es lo principal, y ellos también le escriben y la quieren y ojalá que coincidan porque luego ella no vive acá, ellos cuentan con ella, ella cuenta con ellos, así que conmigo también, y qué bonito, yo siempre he dicho, la familia es lo primero", explicó la actriz en su entrevista.

Recientemente Michelle visitó México por motivos de su trabajo como modelo, pero no tuvo oportunidad de visitar a sus dos medios hermanos, hijos de Luis Miguel con Aracely Arámbula. Sin embargo, los tres hermanos se mantienen en contacto con frecuencia.

Luis Miguel no tiene buena relación con sus hijos

El cantante se ha mantenido alejado de sus tres hijos desde hace varios años

Desafortunadamente Luis Miguel de 52 años de edad se ha mantenido alejado de sus tres hijos, ya que el famoso cantante casi no tiene contacto con ellos, esto ha sido revelado por la propia Aracely Arámbula, quien ha dicho que el intérprete incluso ya no le pasaba pensión alimenticia, por lo que incluso se dijo que ella planeaba tomar acciones legales contra él.

