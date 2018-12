Aracely Arámbula dejó al descubierto sus encantos con ajustado vestido (FOTO)

La guapa actriz mexicana, Aracely Arámbula no deja de sorprender a sus fans, con las candentes fotografías que comparte en sus redes sociales y en esta ocasión la artista dejó con la boca abierta a sus fans, al lucir un ajustado vestido.

Aracely Arámbula, estuvo presente en la gala de Fundación Adentro en Guatemala y la ‘Chule’ se robó la mirada de las cámaras, al usar un elegante vestido negro con blanco, que resaltó su envidiable figura.

La actriz publicó en su cuenta personal de Instagram la candente fotografía, donde agradeció la invitación a dicho evento que apoya la educación de los niños.

“Gente bella y comprometida que se preocupa por un futuro mejor. Me hicieron una invitación especial. Gracias por sus finas atenciones” escribió Aracely Arámbula.

La artista aprovechó la oportunidad para presumir el vestido que usó para esa noche, el cual reconoció que lo volvería a usar, pues le encantó.

“Y a mi querido Benito Santos por este vestido pensado para esa noche. Me encantó!! Tanto que lo quiero volver a usar, ¿por qué no?. Así que mi arafamiliabella, si me vuelven a ver con él, ya saben que es porque lo amé”, expresó la ‘Chule’ en su cuenta personal.