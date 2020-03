Aracely Arámbula confirma relación con un famoso actor ¡VIDEO!

Aracely Arámbula, conocida también como “La Chule” acabó con todos los rumores que hablaban sobre ella y su vida amorosa, mediante un impactante video en Instagram que confirma su relación con un famoso actor.

A sus 44 años de edad, Aracely Arámbula se encuentra viviendo uno de los mejores momentos en su vida artística, puesto que se encuentra protagonizando “La Doña 2” una de las producciones que han dejado en claro que la belleza y el talento de esta actriz no tienen fecha de vencimiento.

De esta manera, la ex pareja de Luis Miguel ha demostrado que el paso del tiempo es algo que no le afecta para nada, ya que no podemos negar que “la chule” es una de las artistas más guapas y deseadas de la farándula mexicana.

Aracely Arámbula termina con los rumores

Como muchos artistas, Aracely Arámbula también ha conquistado las redes sociales, donde al menos en su cuenta de Instagram posee más de 4.8 millones de seguidores, quienes siempre están al pendiente de las actividades y proyectos de esta guapa actriz.

Y fue justamente su participación en “La Doña 2” la cual protagoniza junto a David Zepeda, lo que dio la pauta a varios rumores que relacionaban a ambos actores por la cercanía que han tenido en los últimos meses. El pasar tantas horas de sus vidas juntos y muy cerca, hizo que los medios comenzaran a especular sobre un posible romance entre los artistas.

La Chule confirma relación con famoso actor

Sin embargo Aracely Arámbula sorprendió a todos sus seguidores cuando compartió un video a modo de avance de la telenovela, donde aparece besando a otro hombre, el cual resultó ser el actor Carlos Ponce, con quien también comparte su participación en “La Doña 2”.

Te puede interesar Aracely Arámbula: rostro de la actriz luce irreconocible ¡qué miedo!

Quizá estas últimas publicaciones de Aracely en su cuenta oficial de Instagram logren romper con los rumores que la relacionan con David Zepeda, puesto que la actriz ha dejado en claro que ella esta soltera y de lo más contenta. Y que tanto Ponce como Zepeda son solamente compañeros de trabajo.

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana