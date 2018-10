Aracely Arámbula confiesa por que se ha mantenido a distancia de Luis Miguel

El cantante Luis Miguel, ha sacado a la luz varios detalles de su vida privada tras el estreno de la bioserie de Netflix, algunos temas han cobrado relevancia, entre ellos la relación que sostuvo con la actriz Aracely Arámbula con quien procreó dos hijos: Miguel y Daniel.

Aracely no ha querido emitir su opinión respecto a la mencionada serie, ni hablar de la relación que mantuvo con el cantante por aproximadamente cuatro años. Sin embargo, recientemente fue cuestionada sobre el tema por una reportera de “Ventanenado”.

"Me reservo los comentarios, Tendría muchas cosas qué decir, pero no es el momento porque ya tengo que correr. En su tiempo y en su momento, cuando quiera decirlo, lo diré, pero no es un tema que se me antoje platicarlo porque tengo muchas cosas importantes que hacer, estoy disfrutando mucho a mis hijos, estoy trabajando mucho, ya viene La Doña 2, y la verdad es que por ahora me enfoco en todo lo positivo y en todas estas cosas".