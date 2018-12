Aracely Arámbula cautiva a sus fans presumiendo su "Cintura de avispa" (FOTO)

La bella actriz Aracely Arámbula, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, pues además de su gran talento como actriz, el cual le ha conseguido un papel en la popular serie “Mi ara familia bella” de la cadena Telemundo.

Además de sus dotes en la pantalla la famosa actriz es conocida por su impresionante belleza y su escultural figura, y no desaprovecha ninguna oportunidad para lucir su candente cuerpo.

La sexy artista demostró el por qué sus 43 años sigue siendo considerada una de las figuras públicas más candentes de los espectáculos, ya que aprovecho su tiempo libre para presumir en su cuenta de instagram su diminuta cintura, que despertó el deseo de unos y la envidia de otras.

“Es un cinturón que me regaló mi queridísima María Victoria. Ella lo usó y justo me cerró, pero siento que se me van a cerrar las costillas”