Aracely Arámbula buscó a Luis Miguel tras la muerte de su papá y él la ignoró

"El Sol" ignoró las peticiones de la actriz, quien se encuentra muy deprimida ante la muerte de su padre.

Aracely Arámbula se encuentra muy deprimida tras la repentina muerte de su padre, así lo reveló un amigo cercano a la actriz en una reciente entrevista que compartió la revista TVNotas en exclusiva. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la también cantante recurrió a Luis Miguel para pedirle apoyo y consuelo pero él la ignoró.

De acuerdo a las declaraciones del presunto amigo de “La Chule”, el fallecimiento de Don Manuel dejó devastado a la familia Arámbula, en especial a los hijos de la actriz, esto debido a que él fungía como la figura paterna de ellos ante la poca o nula atención que reciben por parte de “El Sol”.

El fallecimiento de su padre a causa de un repentino infarto dejo devastada a la actriz y cantante.

Ya que Daniel y Miguel Gallego Arámbula no dejan de llorar la muerte de su abuelo, la protagonista del remake de La Madrastra se puso en contacto con Luis Miguel para pedirle que asuma su rol de padre pero él no le respondió y ha preferido presumirse con Paloma Cuevas en España, lo cual ha despertado rumores de un nuevo romance.

Asimismo, el entrevistado revela que “El Sol” no tenía buena relación con la familia de su ex pareja, a quienes trataba de forma prepotente y constantemente les decía que no los soportaba. Incluso, menciona que esa fue una de las razones por la que su relación terminó.

Aracely Arámbula, a punto de renunciar a La Madrastra

El fallecimiento de su padre afectó emocionalmente a la actriz hasta el punto de pensar en renunciar al protagónico del remake de La Madrastra.

Por otro lado, se mencionó que Aracely Arámbula no ha tenido tiempo para tomar terapia que le ayude a superar la muerte de su padre y que el dolor ha sido tanto que ella llegó a considerar la idea de renunciar al remake de La Madrastra, proyecto que marca su regreso a Televisa tras 13 años de ausencia.

Sin embargo, los ejecutivos de la televisora y la producción no se lo permitieron debido a que las grabaciones ya estaban muy avanzadas. No obstante, le dieron algunos días para que pase tiempo con su familia, con quienes desea pasar la mayor parte del tiempo y que es lo que primero que hará ahora que termine el rodaje.

¿Cuánto tiempo duraron Luis Miguel y Aracely Arámbula?

La actriz se hace cargo de sus hijos desde que se separó del cantante en 2009.

El romance de Luis Miguel y Aracely Arámbula duró aproximadamente 4 años. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, fue en 2005 cuando la pareja fue vista por primera vez en Italia para luego presumir su romance ante todo el mundo pero en 2009 se comenzó a rumorear que su historia de amor había llegado a su fin.

