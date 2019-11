Aracely Arámbula: ¿Luis Miguel no quiere MANTENER a sus hijos? (VIDEO)

Aracely Arámbula: ¿Luis Miguel no quiere MANTENER a sus hijos?

La actriz Aracely Arámbula se encuentra en medio de una nueva polémica luego de que se filtrara que se encuentra en problemas con su ex esposo Luis Miguel, por la manutención de sus dos pequeños.

Tal parece que la actriz mexicana se mostró muy feliz en días recientes porque ya tiene un nuevo amor, pero todo apunta a que enfrenta una disputa en los juzgados con el cantante y se ha negado a responder los cuestionamientos de la prensa.

Arámbula no ha dado detalles que tengan que ver con su relación con Luis Miguel o con la manutención de sus hijos Miguel y Daniel, pero ha sido Rafael Heredia, abogado del intérprete, quien habló del tema con algunos reporteros, justo después de que los rumores que aseguran que el representante de “El Sol” se encontraba en los juzgados familiares para negociar con los abogados de Aracely.

“Estamos por solucionar todo eso, a la señora yo la respeto mucho y se va a concluir el asunto como se debe de terminar… No hay especulaciones, vamos a cumplir. No es como un acuerdo, es cumplir”, fue lo que externó Rafael Heredia, abogado del intérprete en cuanto esa situación.

En cuanto a los rumores de que el cantante dejó de cumplir con la pensión de sus hijos debido a los problemas económicos que enfrentó recientemente, Rafael Heredia replicó: “Ya eso es un asunto que está pactado, ya está por concluir, yo no voy a hablar de nada más que de cumplir obligaciones”.

La actriz Aracely Arámbula solicitó recientemente a los reporteros que se le acercaron para entrevistarla que buscaran a Luis Miguel para preguntarle si se hace cargo de sus dos hijos: “Pregúntenle a él, yo creo que te va a contestar perfectamente todo. Ustedes búsquenlo, ese será su trabajo. Búsquenlo a él”.

Hay que destacar que pese a que después de seis años de no saberse nada de su vida amorosa, ha sido la propia protagonista de La doña quien confirmó que tiene una nueva pareja amorosa, por lo que aseguró a la prensa estar “súper” cuando se le preguntó por su vida sentimental y aclaró que el hecho de que los medios no la vean acompañada por un hombre no significa que no tenga pareja.