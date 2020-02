Aracely Arámbula: CACHONDO video fue filtrado mientras se cambiaba ¡De infarto!

Aracely Arámbula es una de las más hermosas actrices mexicanas que en cada aparición que hace en los eventos, se roba los suspiros de cientos de personas que lo rodean, así como también lo hace en las redes sociales.

No queda duda de que la ex de Luis Miguel no pierde el tiempo cuando se trata de subir la temperatura en las redes sociales, pues es ahí donde publica sus mejores poses en poca ropa o mostrando alguno de sus bien formados encantos que tanto es aplaudido por sus miles de seguidores.

Tal parece que con 44 años de edad, Aracely Arámbula, aún posee un cuerpazo envidiablepues la actriz aparte de ser muy activa en las redes sociales con sus candentes fotografías, también aprovecha el tiempo libre para ejercitarse y mantenerse en forma.<

El video cachondo de Aracely Arámbula

En esa sintonía de sus publicaciones, recientemente ha salido a la luz un cachondo video en donde aparece la sensual Aracely Arámbula mostrando sus encantos mientras se alistaba para salir a una presentación en la ciudad de Chihuahua.

Hay que destacar que el video fue compartido por la propia Aracely Arámbula, a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde dejó un mensaje que dice: “Así corríamos ayer en la función de mi tierra Chihuahua teníamos 1 min para este cambio con corsette, gracias a mi equipo que son los más rápidos del Oeste en el Norte y en el sur “.

En el video se ve que a Aracely Arámbula alistándose apresuradamente, ataviada con un vestido rojo de corte corsette en el que se podía ver que casi se le salen las nenas de su lugar y dejando ver lo grande y bien formadas que las tiene.

Cabe destacar que no hace mucho Aracely Arámbula confesó la historia de amor que vivió con Luis Miguel, pues a pesar de la polémica que ha surgido entre los famosos, "La Chule" asegura que su relación amorosa con "El Sol de México" fue tan hermosa.

