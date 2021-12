Aracely Aámbula confirmó su romance con Arturo Carmona

En La Verdad Noticias hemos hablado varias veces sobre Aracely Arámbula, quien es conocida por su labor en la actuación, pero también por el romance que tuvo con Luis Miguel, quien es padre de sus dos hijos.

Sin embargo, la famosa no solamente mantuvo una relación con el “Sol de México”, sino también Arturo Carmona fue uno de los hombres en su vida.

Arámbula, quien apareció con un tanque de oxígeno recientemente fue cuestionada por medios de comunicación sobre las revelaciones que había hecho Carmona.

La también llamada “Chule” rompió el silencio sobre su relación con Arturo Carmona, confirmando que, en efecto hubo un noviazgo, sin embargo, fue algo que quedó en el pasado, aunque ambos se tienen mucho cariño.

La famosa reveló que ella nunca negó a Arturo Carmona, sin embargo, preferían mantenerlo todo en el silencio, para que no los acosaran.

Recientemente Arturo Carmona hizo declaraciones sobre Aracely, pues él decía que ya lo ocultaba, mientras que por el contrario, ella quería proteger su relación.

“Ya lo platicamos y estaba todo apenado. En las redes no lo vi, él me habló y me pidió disculpas a mí. Le dije ‘mira corazón, estaba yo en Chicago haciendo una entrevista, no he visto nada’, pero le dije ‘¿qué hiciste Arturo?, ¿por qué hablaste de más?’