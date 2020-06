Aquí vivía Yalitza Aparicio antes de ser famosa

Yalitza Aparicio se ha convertido en tendencia de las redes sociales luego de que se diera a conocer un vídeo en la plataforma de Youtube donde se expone la casa en donde vivía antes de alcanzar el reconocimiento dentro de la industria cinematográfica, el cual obtuvo gracias a su participación en la película “Roma” de Alfonso Cuarón.

Transcurría el año 2018 cuando el pueblo mexicano se quedó sumamente sorprendido con la excelente interpretación que Yalitza Aparicio hizo como “Cleo” en la película “Roma”, quien desde ese momento y hasta hoy en día ha visto cambiar su vida de una manera tan radical pero eso no ha sido impedimento alguno para que siga sintiéndose orgullosa de sus orígenes.

Y estos últimos días ha circulado un vídeo en las redes sociales que nos permite conocer la casa donde vivía esta talentosa actriz antes de conocer el mundo de la fama, la cual está ubicada en el humilde Barrio de San Pedro dentro de la localidad de Tlaxiaco, Oaxaca.

Aquí vivía Yalitza Aparicio antes de ser famosa.

Yalitza Aparicio vivía en un sitio muy humilde

La casa donde Yalitza Aparicio vivió su infancia consta de un pequeño espacio hecho con paredes de tabique, piso de cemento y techos de lámina; se encuentra ubicada en una zona que no cuenta con acceso a Internet y para llegar a ella se tiene que atravesar un camino de terracería donde se pueden encontrar rancherías, casas en construcción y terrenos baldíos.

Se sabe que antes de ser actriz de cine ella se ejercía como maestra de kinder y su salario aproximado era de 430 dólares mensuales, posteriormente decidió acudir al casting que Alfonso Cuarón realizaba para la película de “Roma” y donde pudo quedarse con el papel de “Cleo”, mismo que le garantizo a ella y a su familia una mejor calidad de vida.

Te puede interesar: Yalitza Aparicio BRILLA en el diario The New York Times

Aquí vivía Yalitza Aparicio antes de ser famosa.

Yalitza Aparicio no ha vuelto a aparecer en ninguna producción cinematográfica pero eso no ha impedido que su éxito siga siendo abrumador ya que desde su debut como actriz no ha dejado de ser considerada para ser la imagen de diversas marcas de moda y actualmente se ha convertido en una fuerte defensora de los derechos humanos en México.

Fotografías: Twitter