Aquamarine: Así lucen ahora las protagonistas de la famosa película juvenil

Hace quince años, Emma Roberts y JoJo vieron a una sirena en Tampa. "Aquamarine" (en Hispanoamérica era "Mi amiga la sirena") basada libremente en la novela para adultos jóvenes de Alice Hoffman de 2001 del mismo nombre, se centra en un par de mejores amigas que se hacen amigas de una sirena de pelo azul, interpretada por Sara Paxton, e intentan ayudarla a demostrar que el amor verdadero existe. Básicamente, es como si La Sirenita se encuentra con la película de Bratz.

La comedia adolescente dirigida por Elizabeth Allen, sirvió como el primer papel principal de Roberts en un largometraje después de pasar años en Nickelodeon y fue el primer trabajo importante de actuación para JoJo, una sensación del canto que previamente había rechazado la oportunidad para protagonizar uno de los mayores éxitos de Disney Channel.

Si bien no causó un gran revuelo en la taquilla en el momento de su lanzamiento, con solo $23 millones en ese momento, ha tenido una especie de seguidores de culto en los quince años desde su lanzamiento. Por lo tanto, por qué estamos aquí, revisando lo que el elenco de Aquamarine está haciendo ahora y cómo se veían hace más de una década cuando filmaron la cinta.

Emma Roberts se transformó desde su papel en "Aquamarine"

Emma interpretó el personaje de Claire Brown en la cinta "Mi Amiga la Sirena"/Foto: E! Online

Luego, la estrella de la exitosa serie de Nickelodeon Unfabulous, el turno de Roberts como Clare fue su primer papel protagónico en una película. El mismo año, protagonizó la película de Nancy Drew y aparecería en varias películas, como Valentine's Day, Hotel for Dogs y Twelve antes de conseguir uno de los papeles principales en Scream 4 de 2011.

Y en 2013, la joven de 30 años se unió al mundo de Ryan Murphy TV cuando hizo su memorable debut en American Horror Story como la bruja Madison Montgomery en la tercera entrega, Coven. Continuaría apareciendo en cuatro temporadas más de la popular serie de antología FX y protagonizaría el drama de terror de Murphy, Scream Queens, como Chanel Oberlin, otra reina de los memes. Más recientemente, Emma Roberts protagonizó la comedia romántica de Netflix Holidate.

Aunque pasó siete años en un romance intermitente con su coprotagonista de Adult Life y American Horror Story, Evan Peters, Roberts se conectaría con su novio Garret Hedlund en marzo de 2019. Le dieron la bienvenida a su primer hijo, Rhodes, en diciembre.

Sara Paxton dejó de ser la sirena de "Aquamarine"

Sara le dió vida a la sirena Aquamarine, y después de 15 años sigue siendo recordada por este papel/Foto: E! Online

El mismo año en que interpretó a la sirena titular, Paxton también asumió el papel de la bruja adolescente Marnie de Kimberly J. Brown en la franquicia Halloweentown de Disney Channel. Continuaría apareciendo en películas de terror como The Last House on the Left y Shark Night, además de protagonizar la breve serie de CW The Beautiful Lie: TBL.

También hizo apariciones en This Is Us, How to Get Away With Murder y Twin Peaks, y recientemente apareció en Good Girls de NBC. En octubre de 2019, la mujer de 32 años se casó con su novio de toda la vida, Zach Cregger. A diferencia de su coprotagonista de Aquamarine, Emma Roberts, Sara aún no ha tenido bebés, y no se sabe en realidad si la actriz y su esposo desean convertirse pronto en padres y si no está en sus planes un bebé. Sin embargo, los fans de la pareja adoran ver a Paxton y Cregger juntos.

Jojo ha cambiado desde su debut actoral en "Mi Amiga la Sirena"

Jojo es quien interpreta el personaje de Hailey Rogers, una de sus actuaciones más recordadas/Foto: E! Online

Después de rechazar el papel de Hannah Montana para centrarse en su floreciente carrera musical, la popular cantante hizo su debut actoral como Hailey en la película de 2006 y también apareció en la comedia familiar RV. Si bien hizo historia como la solista más joven en obtener un éxito número uno con "Leave (Get Out)" en 2004, la carrera de JoJo se detuvo cuando su sello discográfico se negó a lanzar su nueva música mientras ella comenzaba a perseguir esfuerzos de actuación.

Esto llevó a una batalla que duró años, ya que la joven de 18 años luchó en la corte para ser liberada de su contrato. Su caso con Blackground finalmente se resolvió en 2013, aunque Jojo luego le dijo a UpRoxx: "No recibí ningún dinero. No recibí ningún daño ni nada por el estilo. Simplemente me fui para poder firmar otro contrato discográfico. fue como, '¡Vamos!' Yo era libre".

La joven de 30 años volvió a grabar sus dos primeros álbumes y sencillos propiedad de Blackground, lanzó su propio sello discográfico a través de una asociación con Warner Records y lanzó su álbum aclamado por la crítica, Good to Know, en mayo pasado. Actualmente está trabajando en su sexto álbum de estudio.

Otros actores que estuvieron en la película “Aquamarine”

La cinta "Mi amiga la sirena" también contó con otras estrellas en su elenco/Foto: Pinterest

Jojo, Emma y Sara no fueron las únicas estrellas juveniles que triunfaron gracias a la película del 2006; ya que también estuvieron actores como Jake McDorman que interpreta a Raymond, el joven salvavidas del que todas las adolescentes estaban enamoradas y quien supuestamente es el gran amor de Aquamarine.

Mientras que la villana de la cinta es la actriz Arielle Kebbel, en su personaje de Cecilia Banks, una chica con dinero, que junto con sus amigas Marjorie y Beth-Ann, le hacen la vida imposible a las protagonistas; especialmente después de que Cecilia se da cuenta que Raymond siente atracción por la misteriosa Aquamarine.

Esta película que se estrenó hace más de una década está disponible para ser alquilada en Amazon Prime Video y en otras plataformas digitales. Sin duda, muchos recuerdan un momento importante con esta historia, que consiguió miles de fans en todo el mundo. ¿Eres fan de la película “Aquamarine”? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

