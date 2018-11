“Aquaman” lanza su tráiler final a pocas semanas de su estreno en cines(VIDEO)

Tras un último vídeo promocional sorprendente e innecesariamente largo, la compañía ha decidido ser más comedida en esta ocasión y ha apostado por un tráiler directo, intenso y realmente épico; por lo que ahora DC Entertainment y Warner Bros se lucieron en publicar el tráiler final de Aquaman, cinta protagonizada por Jason Momoa.

En esta nueva entrega, se aprecian más las participaciones de Willem Dafoe y Nicole Kidman, dos de los secundarios de lujo de la producción, al tiempo que muestra Atlantis en todo su esplendor, dejando claro que el apartado artístico de Aquaman es una de sus mejores intervenciones.

La película de James Wan recuerda a lo visto en Wonder Woman, posiblemente la película más destacada y mejor recibida del universo cinematográfico de DC, muy distinta a de la oscuridad reinante en Man of Steel, Batman vs. Superman y Justice League.

Cabe recordar que la película es dirigirá por James Wan (Insidious, The Conjuring), David Lesie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2) y Will Beall (Gangster Squad) son los encargados del guión; mientras que en el reparto destacan Jason Momoa (Juego de Tronos, Frontera), Amber Heard (Magic Mike XXL), Patrick Wilson (The Conjuring), Nicole Kidman (Big Little Lies), Willem Dafoe (Florija Project) o Djimon Honsou (Diamante de sangre) entre muchos más.

La película se estrena en cines el próximo 21 de diciembre.

MIRA AQUÍ EN TRÁILER FINAL DE "AQUAMAN"