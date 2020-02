Aquaman 2: Amber Heard se quedaría en la película tras polémica con Johnny Deep

Amber Heard está envuelta en varias polémicas que la acusan de haber sido ella quien violentó a su ex esposo Johnny Depp, esto tras haber acusado al actor por violencia doméstica y haber sido evidenciada por varios audios donde se comprobó lo contrario y ahora muchos fans la quieren fuera de Aquaman 2.

Esta petición surgió para “hacer justicia” por lo que Johnny Depp sufrió, ya que debido a las acusaciones de Amber Heard perdió su papel como Jack Sparrow en “Piratas del Caribe”, algo que el gigante Disney no discutió con los fans y la actriz permanece con su papel como Mera en la secuela de Aquaman.

¿Amber Heard estará en Aquaman 2?

Según el medio Wipy, el estudio de Warner Bros no ha tomado en cuenta estas peticiones en contra de Amber Heard, pues la fecha para Aquaman 2 sigue programada para el 16 de diciembre del 2022, donde Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren, Patrick Wilson y Jason Momoa regresan a interpretar los personajes de DC Universe.

Esto no ha sido bien visto por los fans de DC Universe, pues la polémica que rodea a la famosa Amber Heard parece no tener fin, pues cada vez son más las pruebas y acusaciones en su contra y ya no se trata únicamente de comprobar la inocencia de Johnny Depp, sino saber la verdad detrás de estos problemas maritales.

“Amber Heard ha sido expuesta como abusadora doméstica por Johnny Depp. En su demanda de US$50 millones, Johnny Depp describe muchos incidentes de abuso doméstico que sufrió a manos de su (entonces) esposa Amber Heard, incluido un incidente en el que lo golpeó dos veces en la cara y otro donde le rompió el dedo con una botella de vodka, y su dedo tuvo que ser reubicado quirúrgicamente. Llevará la cicatriz de eso por el resto de su vida”, siendo uno de los temas más vistos en redes sociales.

