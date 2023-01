Apuesto hijo de Thalía conquista las redes a sus 11 años

Thalía es una de las destacadas cantantes mexicanas que recientemente ha sorprendido a sus fans con la transformación de su hijo Matthew Alejandro, a quien recientemente mostró durante una reunión con Lili Estefan.

Hay que recordar que la cantante y actriz ha mantenido a sus pequeños alejados de la farándula, por lo que ahora que se revelaron estas fotos de su primogénito de 11 años se han vuelto virales, encantando a sus millones de seguidores, quienes indican que se parece mucho a su mamá.

Fue tan solo hace unos días, la protagonista de "María la del barrio" y la conductora de "El Gordo y la Flaca" tuvieron una reunión en un lujoso restaurante de Estados Unidos, donde el joven hijo de Thalía se robó las miradas.

El apuesto hijo de Thalía

El apuesto hijo de Thalía

Resulta que la presentadora fue la encargada de dar a conocer a sus fanáticos este encuentro en el que comieron comida deliciosa y también conversaron como las grandes amigas que son, pues desde hace muchos años han convivido por lo que casi son familia.

Asimismo, la sobrina de Gloria Estefan compartió una serie de videos y fotos en los que se pudo ver al hijo de la intérprete de "Desde esa noche", quien la acompañó.

Con la frase "Detrás de cada Selfie de una mujer hay 45 fotos más que no fueron aprobadas!!!, #selfie que no me tiren el teléfono, te amooooo amiga del alma", Lili publicó la serie de imágenes en las que se observa el cariño que le tiene a la ex actriz de telenovelas, que se ha convertido en una de las consentidas de las redes sociales debido a sus divertidos videos en plataformas como TikTok.

En las imágenes se puede ver que las celebridades estaban acompañadas, pero el que llamó más la atención fue el hijo de Thalía, quien se llevó la atención de los fanáticos. Matthew Alejandro iba vestido con una camisa de manga larga con un estampado en el centro, asimismo lucía una cabellera larga que lo dejaba presumir su cabello castaño, tono similar al que tiene su mamá, por lo que muchos apuntaron que se parecía a la artista, de 51 años.

Estefan también mostró la excelente relación que tiene Matthew Alejandro con su mamá, ya que en uno de los videos se ve como están jugando "fuercitas" en la mesa del restaurante.

Mientras Thalía pone resistencia para poder vencer a su pequeño, el también hijo de Tommy Mottola demuestra que a pesar de tener tan solo 11 años posee mucha fortaleza, ya que logra batir a la cantante, quien comienza a reír al igual que su amiga, que no paraba de apoyar al joven diciendo "Venga Matti".

TE PUEDE INTERESAR: La razón por la que Thalía oculta que tuvo una relación con Fernando Colunga

Hijo de Thalía se roba la atención

No es para menos que la publicación donde aparece Thalía recibió cientos de reacciones por parte de sus fanáticos, y hasta de la propia Thalía, quien escribió "Amo darte besitos hermanita de vida!te amoooo". "Las caras de Mateo ¡Ame todo que joya de momentos!", "Qué grande está Matthew, gracias Lili por compartir estos momentos tan lindos!!!" y "Hermosas!! Amo verlas siempre juntas", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que ya alcanzó los 29 mil "likes".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram