Apuesto hijo de Catherine Zeta-Jones se graduó de la universidad

Apuesto hijo de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas se graduó de la universidad

Dylan es el apuesto hijo de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas que recientemente se graduó de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island y lució espectacular en sus fotos.

"Felicitaciones por su graduación a mi hijo, mi orgullo, mi alegría, Dylan".

Eso fue lo que posteó la bella actriz Catherine Zeta-Jones en un reconocimiento de Instagram a su hijo Dylan de 21 años y también agregó: "Estoy inexplicablemente orgullosa de ti y te amo más allá de las palabras".

La graduación del hijo de Catherine Zeta-Jones

Hay que destacar que, por su parte, Douglas, se llamó a sí mismo "un padre orgulloso" en una publicación propia de Instagram. "¡Felicidades, Dylan! ¡Bien hecho! ", escribió el actor de 77 años.

Si recordamos la pareja, que también son padres de Carys, de 19 años, documentaron su emotiva despedida cuando Dylanse mudó a su dormitorio de la Universidad de Brown en septiembre de 2018.

"¡Que comiencen las conferencias de verdad! Te amo, Dylan", le comentó Zeta-Jones, de 52 años, a su hijo mayor a través de Instagram en ese momento y tambien expresó: "Buena suerte en el próximo capítulo emocionante y esclarecedor de tu vida".

El otro hijo de los actores

La estrella galesa pasó a dar un vistazo de la habitación de su hijo, incluidos sus carteles de The Rolling Stones y Union Jack. También mostró a Carys y su hermano mayor sollozando mientras se despedían con abrazos.

El año pasado, la joven celebró su graduación con Dylan y sus papás, cuando terminó la preparatoria. "¡Felicitaciones a Carys y a toda la clase de 2021! ", Douglas subtituló fotos familiares de mayo de 2021. "¡Tu mamá y yo estamos muy orgullosos de ti! ¡Te amamos mucho y estamos muy emocionados por tu futuro ya que lo mejor está por venir!".

En su propia publicación, Zeta-Jones señaló que Carys se graduó "con honores en su Bachillerato Internacional", y concluyó: "Eres genial y te amamos".

La estrella de Mask of Zorro le dijo a Drew Barrymore ese mismo mes que Douglas había advertido a sus hijos que no siguieran sus pasos como actor: "Si tienes éxito en el negocio, no es una manera fácil de entrar (para sus hijos). De hecho, uno tiene que probarse a sí mismo más", explicó Zeta-Jones en ese momento.

"Incluso con ese elemento disuasorio, mis hijos dicen: 'No, lo siento, todavía queremos hacerlo'".

Cabe destacar que los famoso actores Michael Douglas y Zeta-Jones han estado casados desde 2000. Michael estuvo casado anteriormente con Diandra Luker, con quien comparte un hijo de 43 años, Cameron.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!