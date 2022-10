Apuesto cantante se declara esotérico y pronto conquistará México

Jack White, cuyo nombre de pila es John Anthony Gills hace 25 años comenzaba junto a su entonces novia Meg White un camino musical más formal cuando le dieron forma a la banda The White Stripes.

Tras 14 años en activo, sumado a otros proyectos que realizó a la par, como The Racounters y The Dead Weather, Jack White decidió emprender hace 10 años una carrera como solista que le traerá a nuestro país este fin de semana.

Esto es lo que declaró el famoso Jack White sobre sus inicios: “Llegué a pensar que iba a durar solamente un año en los medios, pues mi banda The White Stripes era una agrupación rara. Meg y yo pensábamos que no había manera de que le gustamos a la gente por más de medio año, debido a que éramos muy novatos.

Además el talentoso Jack White agregó: “Pensábamos que íbamos a estar un rato solamente y que íbamos regresarnos a tocar a los bares, sin embargo, pasó algo muy raro, nos dimos a conocer y nos convertimos en una banda importante. Aún sigo sorprendido de que la gente se siga interesando con las cosas que han pasado, pues estoy muy alejado de ser un artista pop, soy más esotérico, y me siento muy afortunado y agradecido de seguir haciendo shows para más personas”, fue lo que expresó el famoso cantante.

Jack White alista su visita a México

Jack White se considera un artista más esoterista

El músico de 47 años se presentará este fin de semana tanto en el Tecate Coordenada como en el Pepsi Center, para deleitar a todos aquellos que le siguen desde hace 25 años como miembro de tres bandas o quienes le siguen desde hace una década que como solista lanzó su primer disco titulado Blunderbuss.

Sobre esto ha dicho: “Es impactante que hace 10 años lancé ese primer disco, parece que fue hace una semana. Simplemente amo ese disco, pues me dio una nueva vida. Me resistí durante varios años a hacer un disco como solista, pues me encanta ser parte de bandas, pero simplemente lanzarme como solista fue una nueva forma de expresarme, ya que sabía que The White Stripes no iba a existir más y eso me daba la libertad de seguir creando lo que quería”, ahondó el músico, quien también ha explorado el ámbito actoral y a quien se le verá el próximo año en Killers of the Flower Moon, del cineasta Martin Scorsese.

También se ha destacado que para sus presentaciones en nuestro país, que serán grabadas para en unas semanas ponerlas a disposición de sus seguidores en nugs.net, Jack White retomará la música que ha realizado en discos como Blunderbuss, Lazaretro, Boarding House Reach y Fear of the Dawn, lanzado en abril.

Entre otros detalles, la buena noticia es que ningún show es igual a otro. Nunca manejó un set list como tal, llevo ahorita cerca de 80 shows y ninguno se ha repetido, así que México va a tener su propio concierto”, explicó quien compartirá estas presentaciones en nuestro país junto a la cantante estadounidense Cat Power.

La familia del cantante

Jack White y su esposa

Padre de dos, una chica de 16 años y un niño de 10, Jack White accedió a hablar de su parte familiar y comentar lo que significa su paternidad, sumado al hecho de compartir escenario con Cat Power.

“Cat Power también tiene un pequeñito y para mí es grandioso poder tocar con ella después de tanto tiempo de no hacerlo, además tiene una voz poderosa. Y hablando de la parte paternal, es muy interesante ser papá cuando eres artista, pues al no tener una vida regular, con horarios de oficina, tienes que luchar por encontrar momentos con tus hijos y generar esos lazos”.

Para rematar el famoso cantante Jack White expresó: “Nuestras agendas y horarios son muy apretados y hay que hacer todo lo posible para que las cosas con tus hijos sucedan, sin embargo, estoy convencido de que mis hijos no van a querer que yo renuncie a hacer lo que me apasiona”.

