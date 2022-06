Apuesto actor de Televisa se debate entre la vida y la muerte tras cirugía

Toño Mauri es un famoso actor mexicano que, tras haber superado el Coronavirus, enfermedad que tuvo a varios meses al filo de la muerte, nuevamente volvió a preocupar a sus seguidores y su familia, ya que tuvo que ser sometido de emergencia a una operación intestinal.

En esta ocasión el hijo del famoso, Antonio Mauri Alemán, ha dicho que su padre ya está en recuperación, pero continuará internado hasta que le den el alta, ya que debido a sus antecedentes médicos deberá seguir en observación.

“Gracias a Dios increíble, ya está recuperándose de la operación que le hicieron, pero gracias a Dios muy a tiempo y salió todo increíble. No sé cuánto tiempo va a estar, dependerá de su recuperación”, fue lo que expresó el hijo del conocido actor Toño Mauri.

¿Cómo se encuentra el puesto actor de Televisa?

Toño Mauri fue uno de los apuestos actores de Televisa

Hay que destacar que Antonio Mauri Alemán también confesó que su padre llegó al hospital debido a unos fuertes dolores que presentó el 20 de junio por la noche y que pensó que no sería nada grave, hasta que los doctores le dijeron que tenía una obstrucción intestinal.

El hijo del actor mencionó también que toda la familia se encuentra en el hospital de Miami en espera de la alta médica: “Tuvo una obstrucción en el intestino, entonces por su condición sí tuvieron que intervenir, pero gracias a Dios lo hicieron todo muy a tiempo”.

El actor venció el Covid-19

El actor venció el Covid-19

Si recordamos, el pasado marzo, el famoso Toño Mauri confesó que no ha firmado una voluntad anticipada, ya que desea luchar por la vida y disfrutarla al máximo todos los días, tal como lo hizo durante su lucha contra el Covid y tras haber recibido un trasplante doble de pulmones.

Así lo contó el famoso Toño Mauri para “Sale el sol”: "Yo estuve en esas circunstancias y mira aquí estoy. Es muy difícil decir: 'Oigan dejo un papel firmado que si me conectan y estoy cuatro meses ya me desconecten'. Si hubiera hecho eso, no estaría aquí. Regresé porque ellos se empeñaron en cuidarme, en sacarme. Los doctores cuatro veces le dijeron a mi esposa que yo no pasaba las horas”.

