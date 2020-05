¡Aprovechado! Beret es ACUSADO de tratar de llevar a una menor a un hotel

Francisco Javier Álvarez Beret, conocido como Beret es un cantante español de música "urbana", que en sus propias palabras considera que su música no tiene "Etiquetas" y que solo interpreta lo que siente en su corazón al momento de escribir.

Pero recientemente en las redes sociales andan causando polémica a raíz de un hilo en Twitter que narra la vivencia de Laura, una chica que a los 17 años acudió a un concierto de Beret en Pamplona y le sucedió un inesperado incidente.

Las fuertes acusaciones hacia el cantante Beret

Tal parece que la chica quiso comentar públicamente toda su experiencia, ya que con todo lujo de detalles, la usuaria explica cómo el cantante la empezó a seguir a través de Instagram, entabló una conversación y al parecer tuvieron un encuentro la noche mencionada.

Todo ello apoya una tesis que resulta comprometedora para el artista, ya que según afirma Laura, Beret es una persona que se aprovecha de su fama (que le da poder) para intentar aprovecharse de menores.

Laura asegura que después del concierto él trató de convencerla para llevarla a su hotel, a pesar de que sabía que tenía 17 años y detalla que no haber contado esta experiencia anteriormente por miedo y es hasta ahora que lo narra públicamente.

“Me quedé muy decepcionada porque era uno de los artistas que más me gustaban de España, me gustaba mucho su música, sus letras. Yo decía 'buah, este chico tiene que ser super profundo, me gusta la gente profunda'. O sea, yo no quería nada con él, yo solo quería estar con él y hablar de la vida o lo que sea”.

Cabe mencionar que la misma usuaria añadió que si alguna persona quiere contactar con ella para contarle casos similares, será bienvenida: “Yo no os voy a juzgar, sobre todo porque se lo que es que no te crean. Apoyémonos entre nosotras siempre cuando nos pasan estas cosas, que bastante jodido lo tenemos las mujeres con estos temas en la sociedad. Yo sí os creo”.

Cabe mencionar que hasta el momento el cantante Beret no ha hecho ninguna mención al respecto, pero alrededor de la cuestión se ha generado un intenso debate, con miles de mensajes que circulan en las redes.