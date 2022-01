Apple TV+ lanza tráiler “WeCrashed”, conócelo aquí

Apple TV+ lanza trailer “WeCrashed”, conócelo aquí

¡Es un hecho! El primer adelanto oficial de “WeCrashed”, serie que protagonizan Anne Hathaway y Jared Leto para Apple TV+, está disponible. La plataforma ha develado el primer tráiler y a través de La Verdad Noticias puedes verlo.

Tanto el reparto de “WeCrashed” como la historia que cuenta la serie, ha hecho que se trate de una de las apuestas más contundentes del servicio de streaming, y la espera para quienes deseen verla terminará.

Apple TV+ anunció que el lanzamiento se llevará a cabo el próximo 18 de marzo, con los tres primeros de un total de ocho episodios, donde observamos a un caracterizado Jared Leto como Adam Neuman, hambriento de poder, y a su esposa Anne Hathaway, en el pleno de una relación disfuncional.

El pasado mes de octubre, e Apple Tv+ también anunció la serie "Acapulco" de Eugenio Derbez, la cual está inspirada en la divertida película "Cómo ser un latin lover", cinta que se lanzó en el 2017.

¿De qué trata “WeCrashed”?

“WeCrashed” es una miniserie basada en el podcast homónimo “WeCrashed”: The Rise and Fall of WeWork de David Brown sobre el vertiginoso ascenso y mucho más trepidante caída en gracia de WeWork, empresa fundada por la pareja de Adam y Rebekah Neumann.

En donde a lo largo de 8 capítulos la producción de Apple Tv+ nos dará las pistas más entrañables para desenmascarar a la pareja y a la empresa que defraudo con millones de dólares y que estuvo inmiscuida en una serie de escándalos financieros y de acoso sexual.

¿Cuánto cobra Apple TV?

La suscripción mensual es de $69 pesos después del periodo de prueba de 7 días. También puedes compartir Apple TV+ con tu familia.

