Apio Quijano revela el espantoso lugar donde se encentra su padre

Apio Quijano revela el espantoso lugar donde se encuentra su padre

Apio Quijano, integrante de Kabah reveló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que sus padres se separaron cuando él era muy pequeño, ya que su papá no le fue fiel a su mamá y aunque sus primeros 10 años los pasó a lado de su madre, después tuvo que convivir con su padre, quien se hizo cargo de él y sus hermanos.

El cantante mencionó que su papá llegaba a olvidarse de manera literal de la presencia de sus hijos, al grado de que los dejaba sin comer, no porque no hubieran recursos para comprar suministros, sino porque simplemente olvidaba que ellos dependían de él.

Así lo explicó el exintegrante del grupo Kabah: "Mi papá fue una persona super ausente y una persona muy difícil con nosotros, cosa que para mí, siendo una persona muy honesta, pues provocó que dejara de quererlo, porque dejó de ser alguien en mi vida para cualquier cosa".

La enfermedad del padre de Apio Quijano

Fue para el programa “El minuto que cambió mi destino” que el famoso dijo que al haber rehecho su vida, el papá de Apio Quijano sometió a sus hijos a convivir con su nueva esposa, quien solo quería a uno de los hijos de su esposo, mientras que a los demás los relegaba sin importarle los sentimientos de los otros pequeños, entre ellos el pequeño Apio.

A pesar de su relación distante, hoy en día Apio y sus hermanos se encargan de la manutención de su padre, quien se encuentra internado en un psiquiátrico debido a la demencia senil avanzada de que padece y es que en este sentido, Apio Quijano aseguró que él no se siente responsable de su padre en ningún sentido, pero que aceptó cubrir con sus gastos por amor a sus hermanos.

No deja de querer a su padre

Entre otros detalles el cantante Apio Quijano, aclaró que él no ama a su papá, ya que el señor se desentendió de su manutención desde que él iba en cuarto de primaria y no fue una persona amorosa con él.

"Yo llegué y dije 'no le debería de pagar un centavo porque él no me pagó ni siquiera mi seguro médico cuando yo era un niño', pero dije 'por amor a mis hermanos, principalmente, voy a seguir haciéndome cargo también yo de la clínica (psiquiátrica), de pagarle todos los estudios, de su medicina, etc.", puntualizó el integrante de Kabah, Apio Quijano.

