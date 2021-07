Un video de Justin Bieber y Hailey Baldwin se volvió viral durante el fin de semana en TikTok, ya que apareció en el video que Bieber le gritaba a su esposa durante su salida en Las Vegas. En el clip, se puede ver a la pareja caminando por los pasillos de un hotel de Las Vegas y siendo escoltados por la seguridad. Se ve a Bieber hablando con Hailey.

El usuario de TikTok @Yangeric23 publicó un video de Justin y Hailey saliendo del club con fanáticos y guardaespaldas a su alrededor. En el video, se podía ver a ambos tomados de la mano mientras él le gritaba mientras caminaban por los pasillos del hotel. El video, eliminado desde entonces, se volvió viral en TikTok, con más de 1.2 millones de visitas.



La Verdad Noticias informa que, muchos sintieron que Justin Bieber le estaba gritando a su esposa Hailey Baldwin a pesar de que el video no tenía audio. Es por ese mismo motivo que los fanáticos del cantante canadiense ahora lo defienden a capa y espada en redes sociales y afirman que la situación no es como parece ser según con lo registrado en video.

Fans de Justin Bieber lo defienden del video

Los fanáticos señalaron que el video es momentos después de que Justin Bieber se presentara en el lanzamiento de la nueva marca de tequila de Kendall Jenner. “No estaba gritando y estábamos allí para presenciar lo que sucedió. No difunda información falsa sobre alguien. Eso es difamación del carácter”, escribió un fan en Twitter.



El fan también compartió un video de la actuación de Justin Bieber para demostrar su punto. "No estaba enojado con Hailey y no le estaba gritando. Odio que siempre lo pintan como el malo cuando es lo más alejado".

¿Cuándo se casaron Justin Bieber y Hailey Balwin?

Aparece video de Justin Bieber gritándole a Hailey Baldwin en Las Vegas.

Justin Bieber y Hailey Baldwin, que se casaron en 2018, y estuvieron en Las Vegas el sábado 10 de julio para celebrar la nueva marca de tequila de Kendall Jenner, 818 Tequila. Mientras estaban en Las Vegas, la pareja, así como Kendall y sus amigos, Justine Skye, Ryan Good, Maeve Riley, Zak Bia también fueron vistos en el club Delilah.

Respecto al video de Justin Bieber gritándole a Hailey Baldwin, otro usuario de Twitter dijo: "Mis amigos y yo estuvimos con/detrás de él toda la noche, él estaba de mejor humor y le estaba contando una historia, pero a los haters de Internet les encanta crear escenarios".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.