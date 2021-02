Aparece un genial crossover de One Punch Man vs Vegeta de Dragon Ball Super

Dragon Ball Super versus One Punch Man es una de esas interminables discusiones que se apoderan de Internet, y obviamente nunca sabremos cuál será el resultado de una hipotética pelea entre Goku y Saitama. Los fanáticos siempre discutirán al respecto, pero en caso de que estés buscando una historia como esta, hoy tenemos exactamente lo que quieres ver.

En el manga en cuestión, producido por un fan japonés, Vegeta está entrenando solo porque Bulma le dijo que se fuera de la casa, ya que el maestro de Trunks visitaría su casa. Mientras tanto, Saitama está buscando un Satan Mart, ya que hay una venta y le encantan las ventas.

Durante la búsqueda de Saitama del mercado, encuentra a Vegeta y le pregunta al Príncipe de los Saiyajin dónde está el mercado más cercano. Vegeta responde que no lo sabe, y al darse cuenta de que el héroe tiene una cantidad impresionante de poder de lucha, lo desafía a una pelea amistosa.

Vegeta ataca a Saitama con todo su poder

Vegeta luego ataca a Saitama con todo, lo que desvía los ataques del Saiyan, para su asombro. El protagonista de One Punch Man también está impresionado con la velocidad con la que Vegeta está atacando, después de todo, el rival de Goku no es un oponente cualquiera.

Vegeta lanza un Cañón Galick al héroe

Vegeta luego le dispara un Cañón Galick y Saitama contrarresta el ataque con un fuerte golpe. Después de que su ataque sea repelido, el Saiyajin le pregunta a Saitama de dónde vino todo ese poder, y el héroe responde con su respuesta clásica:

“Correr 10 km al día, hacer 100 abdominales, 100 apoyos y 100 sentadillas”

Vegeta dice que no lo cree y Saitama responde que el Saiyajin nunca entrenó seriamente, ya que todavía tiene cabello. El manga luego termina con Vegeta regresando a casa porque Bulma lo llama. Ambos intercambian números antes de irse.

Saitama responde con su "one punch"

Al día siguiente, Saitama y Genos están viendo Dragon Ball Super en la televisión, y Saitama dice que peleó con el chico de la televisión. El cyborg de One Punch Man no le cree, ya que DBS es un anime y no “algo real'' según Genos. ¿Qué piensas de este crossover?

