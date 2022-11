Anya Taylor Joy recuerda el bullying que sufrió

La actrizy modelo Anya Taylor-Joy es fantástica y su carrera en Hollywood, increíble, pues ha destacado por un talento histriónico y una presencia impecable que la han colocado como una de las grandes de su generación y figura de lo más importante en estos momentos en el cine y hasta la cultura popular.

Anya-Josephine Taylor-Joy es su nombre completo y nació en Miami, Estados Unidos, por casualidades de la vida, pues sus padres vacacionaban ahí cuando ella llegó al mundo, pero ella se considera más bien inglesa-argentina, que es la ascendencia de sus padresy los lugares donde vivió.

Saltó a la fama con ‘The Witch’, La Bruja, su primer papel oficialy primer protagónico, por cierto,y de hecho antes de esto dejó la escuela para dedicarse al modelaje, que es como hizo contactos para incursionar en la actuación. Pero aunque ahora su fama es enorme, cuando era joven, estudiando en Inglaterra, sufrió acoso escolar por su apariencia y dice que específicamente, sus compañeros se burlaban de sus ojos.

Anya Taylor-Joy y su historia de bullying

Anya Taylor Joy recuerda el bullying que sufrió: "me metían en los casilleros"

Protagonista de la serie ‘Gambito de Dama’y películas como ‘Glass’, ‘Emma’, ‘Los nuevos mutantes’, ‘Amsterdam’ o ‘Last Night in Soho’, la actriz de 26 años estuvo en el programa de variedad ‘The Drew Barrymore’y habló sobre el importante apoyo que le dieron sus padres ya que cuando era joven, en la escuela sus compañeros se burlaban cruelmente de su físico.

“Tuve mucha, mucha suerte con mis padres porque cuando se burlaban por mi apariencia, mi madre siempre decía que mirara el interior de alguien. Miras el interior de alguien, no miras la clase, no miras nada de eso", dijo Anya Taylor-Joy.

“No miras lo que hacen por un trabajo, es solo ¿te gusta el corazón de esa persona? Y realmente tengo que agradecer mucho a mi mamá por eso porque fue muy útil”, añadió la joven, reflexionando sobre la importancia de la bondad, de mirar más allá de las apariencias, de ser fuerte, del amor propio y del apoyo importante incluso de los padres para con sus hijos, especialmente aquellos que sufren de acoso.

Tal vez te interese.- Anya Taylor-Joy será la Princesa Peach en la nueva película de Mario Bros

Anya sentía que no pertenecía

Anya Taylor Joy recuerda el bullying que sufrió

Ya con anterioridad, la actriz había mencionado que sentía que su físico no se acoplaba a los estándares de Hollywood. Ella misma ha dicho que es ‘rara’ pero que lo abraza y celebra, sin embargo, dice que en la escuela le decían que sus ojos eran demasiado ‘separadosy grandes’.

Esta no fue no obstante la única razón por la que sintió que no ‘pertenecía’,ya que el inglés no era su lengua nativa y no era tampoco inglesa, aunque estuviera estudiando en Londres. Vivió en Argentina los primeros seis años de su vida, hasta que sus padres se mudaron a Reino Unido.

“Argentina es todo verde y tenía caballosy animales por todas partes; de repente estaba en una gran ciudad y no hablaba el idioma”, recordó. “Realmente no sentí que encajara en ningún lado. Yo era demasiado inglesa para ser argentina, demasiado argentina para ser inglesa, demasiado estadounidense para ser cualquier cosa. Los niños simplemente no me entendían de ninguna forma. Solían encerrarme en los casilleros”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.