Anya Taylor-Joy nombra sus cinco películas favoritas de todos los tiempos

Anya Taylor-Joy ha revelado sus cinco películas favoritas a través de una entrevista con Rotten Tomatoes.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Taylor-Joy no tardó mucho en alcanzar las alturas del estrellato de Hollywood, de hecho, solo le llevó unos seis años, y todo comenzó en la película Split de M. Night Shyamalan.

Tal fama y popularidad solo se ha multiplicado en los últimos dos años más o menos, lanzando el drama de época Emma en 2020, seguido de la popular serie de Netflix The Queen's Gambit en el mismo año, antes de aparecer en el horror de Edgar Wright Last Night in Soho en 2021 Ciertamente ha sido toda una montaña rusa para la actriz hasta ahora, con la cima de su carrera aún por alcanzar dado su evidente potencial actoral.

No busque más allá de la nueva película de acción de Robert Eggers The Northman como prueba, donde Taylor-Joy protagoniza junto a Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke y Willem Dafoe en la brutal película de fantasía. Al frente de la película junto a Skarsgård, la actriz interpreta a la bruja fuerte y mística llamada Olga.

Anya Taylor-Joy como Olga en The Northman.

A medida que se convierte en una estrella cada vez más destacada a la vista del público, Taylor-Joy ha acumulado una cantidad considerable de fanáticos. De hecho en 2020 la actriz aprovechó la oportunidad para revelar sus películas favoritas a sus muchos seguidores a través de una entrevista con Rotten Tomatoes.

La película de Tim Burton Big Fish es la primera en la lista de Taylor-Joy, con la película de 2003 que cuenta la historia de la vida salvaje y fantástica de un hombre. “¡Una película que no había visto en mucho tiempo! Soy una gran fan de Tim Burton y esta historia siempre me había intrigado cuando era niña… Siempre me han gustado las metáforas y esta las tiene a montones”, afirmó la actriz, eufórica sobre su amor por la clásica película de Ewan McGregor.

La película de la década de 1950, Funny Face, protagonizada por Audrey Hepburn y Fred Astaire, ocupa el segundo lugar en la lista de la actriz, destacando el "puro escapismo" de la película como uno de sus aspectos favoritos. Además de la película de Hepburn, Taylor-Joy también llama la atención sobre otras "películas de los años 40 y 50", como Top Hat, High Society, Gentlemen Prefer Blondes, Bringing Up Baby y Singin in the Rain.

Para su tercera opción, Taylor-Joy ni siquiera va por una película, optando por la popular serie de televisión Gilmore Girls, protagonizada por Lauren Graham, Alexis Bledel, Melissa McCarthy y Sean Gunn. Al describir su amor por la serie diciendo "tiempos más simples", Taylor-Joy explica además: "Honestamente, se siente muy tranquilo y amoroso escuchar a un dúo de madre e hija hablar sobre el café y las complejidades del puchero de Billy Idol en su álbum. cubrir".

Las cinco películas favoritas de Anya Taylor-Joy de todos los tiempos:

El gran pez (Tim Burton, 2003)

Cara divertida (Stanley Donen, 1957)

Gilmore Girls (Amy Sherman-Palladino, 2000-2007)

El laberinto del fauno (Guillermo del Toro, 2006)

El resplandor (Stanley Kubrick, 1980)

El maestro moderno de la fantasía Guillermo del Toro toma el cuarto lugar de la actriz por su película de 2006 El laberinto del fauno, un drama bélico español mágico sobre una niña que escapa a una tierra imposible. “Los cuentos de hadas góticos son potencialmente mi género cinematográfico favorito”, revela Taylor-Joy, llamando al cineasta mexicano un “maestro” mientras elogia todos los aspectos de su clásico de 2006.

La película final en la lista de cinco favoritos de Anya Taylor-Joy es para el influyente horror de Stanley Kubrick El Resplandor, basado en la novela de Stephen King, protagonizada por Jack Nicholson y Shelley Duvall. “La primera película que se vio durante el confinamiento”, dijo Taylor-Joy a la publicación, antes de agregar, “por encima de todo, uno nunca debe perder el sentido del humor”.

