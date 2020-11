Anya Taylor-Joy no se considera tan bonita como para protagonizar películas

La estrella de Queen's Gambit, Anya Taylor-Joy, no cree que sea lo suficientemente hermosa para aparecer en películas. Recientemente, la espectacular rubia cautivó a los críticos con su actuación en la serie de Netflix, The Queen's Gambit (Gambito de Dama en español).

Siempre se ha visto impecable en la pantalla y en la alfombra roja. Pero la hermosa actriz, de 24 años, expresó sus dudas y ansiedades sobre su apariencia y dijo que nunca se vería hermosa.

Anya dijo que su novio la llamó una "maldita absoluta" por llamarse a sí misma "de aspecto extraño".

Ella le dijo al medio The Sun: "Nunca lo he hecho y no creo que nunca me considere hermosa”.