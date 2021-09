Anya Taylor-Joy llegó al Festival de Cine de Venecia con este galán ¿Su novio?

Anya Taylor-Joy saltó a la fama con su papel en ‘Gambito de Dama’, y poco a poco se ha ganado la atención del público no más por su belleza que por su naturalidad.

La actriz de 25 años irrumpió en Hollywood con su papel de The Witch en 2015, pero no fue sino hasta su aparición en la serie limitada de Netflix que se hizo más conocida, y desde entonces no es raro que hombres de todo el mundo la pretendan.

Al parecer la actriz ya está saliendo con alguien, pues fue captada en el Festival Internacional de Cine de Venecia en compañía del actor Matt Smith, con quien Anya llegó a bordo de un bote mientras compartían algunos cariños.

¿El novio de Anya Taylor-Joy?

Anya y Matt pasaron juntos el fin de semana en Venecia.

En imágenes que circularon en redes sociales se puede ver a Anya llegando al 78° Festival Internacional de Cine de Venecia vistiendo un elegante vestido en tonos rosa y hueso, que combinó con su cabellera blanca.

Mientras que Matt Smith cautivó las cámaras con un elegante traje azul marino y unas gafas de sol oscuras, luciendo mucho estilo mientras ambos descendían de una lancha para ingresar al festival.

Aunque ninguno de ellos confirmó el romance, a decir por las imágenes en las que aparecen juntos todo parece indicar que están saliendo, y se ven muy felices.

¿Quién es Matt Smith?

Compartió protagónico con Anya en la película 'Last Night in Soho'.

Los fanáticos de The Crown estarán familiarizados con el actor británico de 38 años, pues fue el intérprete de la versión joven del príncipe Felipe en la aclamada serie de Netflix.

También lo hemos visto como la undécima encarnación de Doctor Who en la serie de BBC , que lo llevó a ser nominado en los Premios BAFTA en el año 2011.

Matt Smith estuvo emparejado con la modelo Daisy Lowe durante 18 meses, aunque su relación terminó en 2011. Luego se confirmó su relación con Lily James, con quien anduvo hasta 2019.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.