Anya Taylor-Joy desvela si habrá una segunda temporada de Gambito de Dama

Meses después de que el drama de ajedrez, Gambito de Dama, se convirtiera en un fenómeno, la popular serie de Netflix se llevó a casa un par de premios importantes en los Globos de Oro de 2021.

El programa se llevó a casa el premio a la Mejor Serie Limitada, Serie de TV de Antología o Película para TV, mientras que la actriz principal Anya Taylor-Joy ganó como Mejor Actriz en la misma categoría de TV.

Ninguna de estas victorias fue tan sorprendente, dada la aclamación que recibió Gambito de Dama en su debut. Aún menos sorprendente es el hecho de que la gente todavía espera ver una segunda temporada del programa, a pesar de su condición de historia limitada.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, después de los Globos del domingo, Taylor-Joy habló con ET sobre su gran victoria y se planteó el tema de una posible segunda temporada. Sí, esta fue una serie limitada, pero quizás podría haber más en la historia de Beth Harmon.

La temporada 2 de Gambito de Dama es poco probable

Según Taylor-Joy, el creativo detrás de la serie realmente no le ha prestado mucha atención. "Quizás", dijo Taylor-Joy. "No para decepcionar a nadie, pero nunca pensamos en ello. Siempre fue un retoño a la transición de un árbol. La ves crecer y la dejas en un buen lugar".

"Dicho esto, adoro a todo el equipo que lo hizo y me encantaría volver a trabajar con ellos nuevamente", agregó la actriz. Gambito de Dama siempre tuvo la intención de ser una serie limitada, y parece que seguirá siendo así en el futuro.

No es que las personas involucradas no quieran volver a trabajar juntas, pero la historia ya se ha contado y no hay nada más que agregar. ¿Qué opinas de lo que dijo Taylor-Joy? ¿Te gustaría una segunda temporada Gambito de Dama? Dejanos tus pensamientos en los comentarios.

