Anuncio sorprendente sobre la nueva temporada de Master Chef México (VIDEO)

No podemos negar que uno de los proyectos que más audiencia y dinero le ha generado a TV Azteca es “MasterChef México”, programa que tenía que resaltar en la programación de la televisora ahora que la empresa está festejando de sus 25 años.

Fue así como aprovechando el espacio de La Academia, la Chef Betty Vázquez, quien ha participado como juez del programa desde la primera temporada, acudió para anunciar que el show gastronómico regresará a las pantallas mexicanas el próximo 14 de octubre a las 20:00 horas por Azteca Uno. Así mismo, la famosa cocinera presumió el nuevo look que utilizará para esta temporada y alentó al público a no perderse este gran proyecto.

La juez explicó que por el momento cuentan con 54 participantes procedentes de todo el país, pero desde el primer capítulo se hará una eliminación donde solo permanecerán 18 concursantes, y a partir de ahí la gente comenzará a identificarlos mejor e ir eligiendo a sus favoritos para llegar a la gran final.

“Les prometo que es la temporada donde más me he reído y donde más me he divertido”, dijo la chef Betty.