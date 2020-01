Anuncian segunda fecha para concierto de Bauhaus en la CDMX

A principios de año, los integrandes de la banda británica de rock gótico conocida mundialmente como Bauhaus anunció que tras quince año volverían a dar un concierto en México el próximo 28 de abril pero las entradas se agotaron de inmediato así que se abrió una segunda fecha para que todos los fans puedan disfrutar de la banda. La cita es en el Frontón México, así que, ¿qué esperas? pide tus boletos ¡ya!.

El aviso se dio a conocer a través de las redes sociales de la promotora Noiselab, la cual está encargada de organizar el tan esperado concierto. En su post de Twitter anunció que Bauhaus ofrecería una segunda fecha el próximo 29 de abril en el recinto ubicado en la Plaza de la República, col. Tabacalera, Ciudad de México.

Por otra parte, lanzaron otro comunicado en donde anunciaban que a partir del miércoles 22 de enero a las 10 horas se podrá comenzar a comprar las entradas para esta segunda fecha anunciada del concierto de Bauhaus. La compra de boletos es directamente en su página web a la cual puedes acceder con facilidad desde tu teléfono móvil.

Anuncian segunda fecha para concierto de Bauhaus en la CDMX

El costo de boletos para Bauhaus son:

Vip Parados: 2500 más cargos

General Parados 1900 más cargos

Gradas Vista Lateral 1500 más cargos

Grada 1500 más cargos

La banda Bauhaus se formó en 1978 y cuando pasó aproximadamente un año lanzaron "Bela Lugosi’s Dead" un tema músical de nueve minutos de duración que fue grabada en directo en el estudio de una sola toma. Para 1980, la famosa banda británica grabó su primer LP titulado In The Flat Field que los consolidó como uno de los grandes exponentes del movimiento gótico junto a Siouxsie and The Banshees, Joy Division y The Cure.

Cabe mencionar que para muchos fans de este genero músical se considera que Bauhaus fue la primera banda gótica a pesar de que había bandas precursoras del estilo gótico. Y tú, ¿qué opinas de esta afirmación? ¿Crees que tienen razón?

