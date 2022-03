Anuncian nuevo álbum de la reina del Tex-Mex: Selena Quintanilla

27 años después de su fallecimiento, un nuevo álbum, con canciones inéditas de la leyenda de la música tejana Selena Quintanilla, se lanzará en abril próximo.

Abraham Quintanilla, el padre de Selena Quintanilla Pérez, fue quien ha anunciado que saldrá un este nuevo material que tendrá 13 canciones con nuevos arreglos de A.B. Quintanilla, su hermano.

“Selena se ha ido. Lo que me asombra a mí, a Suzette, a mi familia, AB, es que 26 años después el público todavía recuerda a Selena. No la han dejado ir. Están esperando un proyecto. Me gusta que salga esto, y sé que será bien recibido por el público", dijo Quintanilla en una entrevista con Latin Groove News.

La reina del Tex- Mex, una de las cantantes con tendencia latina más famosa de la historia, creó un legado con su música y con su carisma, su ritmo atravesó la frontera, convirtiéndose en la única y verdadera reina de la música tejana.

El álbum será lanzado por Warner Music

La primera canción es una que Selena grabó cuando tenía 13 años, pero su hermano actualizó digitalmente su voz para que suene justo antes de su muerte. Dijo que Suzette Quintanilla, la hermana de Selena, está ayudando a diseñar la carátula del álbum.

"Muchos de los temas han sido reproducidos y arreglados con una mezcla de baladas y cumbias", dijo Quintanilla.

¿Qué le pasó a Selena?

Fue asesinada el 31 de marzo de 1995 por la expresidente de su club de fans. Selena tenía 23 años cuando ocurrió, pocas semanas antes de su cumpleaños el 16 de abril.

Selena, oriunda de Texas, se había convertido en una estrella internacional cuando la gerente de boutiques, Yolanda Saldivar, disparó y mató a la superestrella en un motel de Corpus Christi, luego de que el padre de Selena acusó a Saldivar de malversación de fondos.

