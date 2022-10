Anuncian el regreso de 'Blink-182' a México: Fechas, preventa y más

Regresa la icónica agrupación de punk rock a México

Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker están listos para el regreso de 'Blink-182' a los escenarios y con ello también a México, pues este día anunciaron fechas para nuestro país.

Tras casi 20 años de ausencia la icónica banda de punk rock volverá a tierras aztecas para ofrecer conciertos en tres ciudades distintas, en las cuales sus fanáticos podrán corear sus más icónicos temas.

El regreso a la música de Blink-182 sin duda ha estremecido a sus fans, quienes ahora también podrán disfrutar de verlos compartir escenario tras una larga espera y en medio de su difícil situación de salud por la cual pasaron.

En las últimas horas aparecieron unos misteriosos mensajes en las calles de la Ciudad de México con el logotipo de la agrupación de punk rock, mimso que resaltaba en un fondo de blanco con negro. Ahora podemos saber que todo ello fue para anunciar el regreso de la banda a nuestro país desde su primer show desde el 2004.

En una gira producida por Live Nation y Ocesa, los integrantes tocarán para sus fanáticos mexicanos sus mayores éxitos como 'Adam's Son', 'All the small things', 'Stay together for the Kids' o 'Firts date' en las principales ciudades, es decir Tijuana, Monterrey Ciudad de México en las siguientes fechas:

Tijuana – 11 de marzo 2023 – Festival Imperial GNP

Ciudad de México – 29 de marzo 2023 – Palacio de los Deportes

Monterrey – 1-2 de abril 2023 – Venue por confirmar.

Por si fuera poco el próximo 14 de octubre la agrupación estrenará su nuevo sencillo 'Edging' previo a su décimo álbum de estudio, el cual se sabe que saldrá al mercado a inicio de 2023 y será su retorno al medio del espectáculo.

Preventa para 'Blink-182' en México

La Verdad Noticias te cuenta que para los clientes Citibanamex la venta iniciará el próximo miércoles 19 de octubre y la venta general de boletos a través del sistema Ticketmaster será un día después.

Por si fuera poco Blink-182 también extenderá su gira por Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda entre 2023 y 2024, dónde formaran parte de festivales musicales como el Lollapalooza junto a artistas como Billie Eilish y Drake.

