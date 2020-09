Anuncian a los nominados de los Billboard Music Awards 2020 ¡La lista completa!/Foto: Milenio

Los nominados de este año se anunciaron el martes (22 de septiembre) durante The Today Show. Los BBMAS (Billboard Music Awards) serán presentados por Kelly Clarkson y se transmitirán en vivo el 14 de octubre a las 8 PM ET en NBC. El ganador del icono de este año es la superestrella del país Garth Brooks.

Los nominados se basan en el período de elegibilidad original entre el 23 de marzo de 2019 y el 14 de marzo de 2020. La entrega de premios estaba programada originalmente para el 29 de abril de 2020, pero se pospuso debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Los nominados y ganadores se basan en numerosos aspectos de la carrera, que incluyen interacciones de los fanáticos, música, ventas de álbumes y canciones digitales, transmisión, transmisión por radio, giras y participación en las redes sociales.

Lista completa de nominados a los BBMAS 2020

Echa un vistazo a todos los nominados tal como se anuncian a continuación.

Mejor artista

Khalid

Billie Eilish

Post Malone

Taylor Swift

Jonas Brothers

Álbum Top Billboard 200

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

Thank U, Next - Ariana Grande

Free Spirit - Khalid

Lover - Taylor Swift

Hollywood's Bleeding - Post Malone

Canción Top Hot 100

Lewis Capaldi “Someone You Loved”

Billie Eilish “Bad guy”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

Lizzo “Truth Hurts”

Shawn Mendes & Camila Cabello “Señorita”

Mejor Artista Masculino

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Ed Sheeran

Mejor Artista Femenina

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

Top Dúo / Grupo

BTS

Dan + Shay

Jonas Brothers

Maroon 5

Panic! At The Disco

Mejor artista nuevo

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Roddy Ricch

Mejor Artista Femenina de R&B

Beyonce

Lizzo

Summer Walker

Mejor Artista Masculino de R&B

Khalid

The Weeknd

Chris Brown

Mejor artista de R&B

Chris Brown

Khalid

Lizzo

Summer Walker

The Weeknd

Artista de gira

Elton John

Pink

Metallica

Rolling Stones

Ed Sheeran

Mejor artista social

BTS

Billie Eilish

Ariana Grande

GOT7

EXO

Top Radio Songs Artista

Jonas Brothers

Lizzo

Khalid

Shawn Mendes

Post Malone

Mejor artista de ventas de canciones

Billie Eilish

Lil Nas X

Post Malone

Lizzo

Taylor Swift

Artista Top Hot 100

Da Baby

Billie Eilish

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Mejor Artista de Streaming

Da Baby

Billie Eilish

Lil Nas X

Post Malone

Travis Scott

Mejor Artista Billboard 200

Drake

Billie Eilish

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Premio Billboard Chart Achievement Award

Mariah Carey

Luke Combs

Lil Nas X

Harry Styles

Taylor Swift

Mejor gira de R&B

B2K

Janet Jackson

Khalid

Mejor artista de rap

DaBaby

Juice World

Lil Nas X

Post Malone

Roddy Ricch

Mejor Artista Masculino de Rap

Da Baby

Lil Nas X

Post Malone

Mejor artista femenina de rap

Cardi B

City Girls

Megan Thee Stallion

Mejor gira de rap

Drake

Post Malone

Travis Scott

Mejor artista country

Kane Brown

Maren Morris

Luke Combs

Dan y Shay

Thomas Rhett

La cantante Kelly Clarkson nuevamente será la conductora de los BBMAS, después de su destacada participación en el evento del 2019/Foto: Billboard

También te puede interesar: Premios Latin Billboard podría realizarse a finales de octubre próximo

Es probable que debido a la pandemia, no haya público presente durante la entrega de premios, sin embargo, los espectadores esperan que los artistas sí realicen presentaciones musicales. ¿Verás los premios Billboard?, ¿Está nominad@ tu favorit@?