Anuncia que padece cáncer de mama y exige cobertura médica universal AFP / La Verdad Noticias. La actriz estadounidense Julia Louis-Dreyfus, conocida por sus papeles en las series televisivas "Veep" y "Seinfeld", anunció hoy que padece un cáncer de mama, y reclamó la aprobación de una cobertura médica universal en Estados Unidos. "Una mujer de cada ocho tiene cáncer de mama (en su vida). Hoy, soy yo", tuiteó la comediante de 56 años, que ganó a mediados de septiembre su octavo Emmy como actriz, el sexto seguido por su rol de Selina Meyer en "Veep", un récord. "La buena noticia es que puedo contar con un magnífico círculo familiar y de amistades que me dan apoyo y atención, así como con un fantástico seguro a través de mi sindicato", agregó. "La mala noticia es que todas las mujeres no tienen tanta suerte", añadió. "Por lo tanto luchemos contra todos los cánceres y hagamos de la cobertura médica universal una realidad". https://twitter.com/OfficialJLD/status/913452227104202752 El sistema de salud estadounidense asocia en general la cobertura de salud al empleo, con fuertes disparidades según las aseguradoras o mutualistas y los empleados. Louis-Dreyfus es conocida por su militancia, sobre todo por la causa de las mujeres. En la foto de su cuenta Twitter, viste el famoso "pussy hat", un gorro de lana rosa con orejas de gato que se convirtió en símbolo de la oposición al presidente Donald Trump. Varias celebridades eligieron estos últimos años contar al público sobre su cáncer de mama, como la cantante Sheryl Crow o la actriz Cynthia Nixon ("Sex and the City"), una manera de alentar a las mujeres a hacerse los controles necesarios para detectarlo de manera precoz. En 2013, la actriz Angelina Jolie reveló que se había sometido a una doble mastectomía para prevenir un cáncer, ya que un estudio genético le reveló que tenía altísimas chances de padecerlo. Julia Louis-Dreyfus construyó principalmente su carrera sobre su poder de hacer reír, sea en "Seinfeld", "Old Christine" o "Veep", una serie sobre las tribulaciones de una política que suele meter la pata convertida en vicepresidenta (de donde viene el nombre "veep"). A comienzos de septiembre había anunciado que la serie se detendrá en 2018. El productor ejecutivo David Mandel dijo que teme "repetirse o ser aburrido".

Te puede interesar