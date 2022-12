Anuncia embarazó guapa exconductora de Disney Club y Tv Azteca

Disney Club es un programa recordado por sus simpáticos conductores en donde presentaban populares caricaturas y series de Disney Channel pero en televisión abierta.

El programa dejó de transmitirse en 2016 luego de una reestructuración en Azteca 7 donde lo pasaban los sábados. Por lo que tras la desaparición del programa, algunos conductores siguen siendo recordados con nostalgia por haber acompañado a los pequeños por tanto tiempo durante todas las mañanas de los fines de semana.

Es por eso que ahora una de las conductoras sorprende al anunciar su embarazo, por lo que en La Verdad Noticias te contaremos todo sobre esta emocionante noticia.

Los conductores de Disney Club

Disney Club, fue un programa de TV Azteca que se transmitía a través de Azteca 7 donde niños conductores presentaban de manera divertida algunos programas de Disney Channel a través de la televisión abierta.

Se ha destacado que el programa forma parte de la nostalgia de muchas generaciones, pues desde 1999 comenzaron a transmitir el programa que contó con varios conductores, siendo algunos de los más populares, Maro Sandoval y María José Castro, mejor conocidos como Majo y Maro, quienes fueron los conductores principales de 2006 hasta 2014.

Tras esos 8 años, Majo y Maro crecieron y tuvieron que pasar la batuta de la conducción a Memo Aponte, Ahichell, Dalí, entre otros; sin embargo, el programa salió del aire en 2016 por una reestructuración del canal.

TE PUEDE INTERESAR: Pati Chapoy y el día que sacó del clóset a una mujer en TV Azteca

Majo de Disney Club anuncia embarazo

Hay que destacar Majo y Maro fueron los conductores principales de Disney Club durante muchos años y aún son recordados con nostalgia por los televidentes, por lo que a 8 años de su salida del programa, fue Majo Castro quien reveló que será mamá, asombrando a sus seguidores que la conocen desde su etapa en 'Disney Club'.

"Thank you for the happiest year of my life Enrique (gracias por el año más feliz de mi vida Enrique)", escribió la exconductora en sus redes sociales, agradeciendo a su pareja junto a un video del ultrasonido, anunciando así su embarazo.

Es por eso que a unos días de compartir con sus seguidores y amigos esa felicidad, Majo también mostró su pancita de embarazo escribiendo junto a una fotografía: "Limoncito de mi amor".

Por si fuera poco, otra noticia que también compartió la exconductora de Disney Club fue el género del bebé que espera, pues a la distancia hizo una dinámica en videollamada con su familia donde ella junto a su pareja le daban una mordida a un pastel que tenía un relleno de color rosa, indicando así que será una niña.

Famosos como Jimena Pérez, Lambda García, Shanik Aspe, Regina Murguía y más la felicitaron por la gran noticia y le dejaron saber que también están felices por ella.

Cabe destacar que tras dejar el mundo de la televisión, Majo se dedica ahora a las ventas en una empresa global, dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones y también le dedica mucho tiempo a entrenar y correr maratones.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram