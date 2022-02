¿Anuel AA todavía extraña a Karol G? Lo delató un like en Instagram

El reggaetonero procedió a eliminar toda evidencia al verse descubierto en Instagram.

Todo parece indicar que Anuel AA aún no supera su romance con Karol G, esto pese a que ha iniciado una nueva y polémica relación sentimental con la influencer dominicana Yailin la Más Viral, con quien incluso se ha comprometido y se dice que va a tener un hijo.

En redes sociales circula una captura de pantalla que deja en evidencia al reggaetonero, quien al parecer no pudo resistirse a darle like a un video compartido en Instagram, en el cual aparece su ex novia dando un paseo en camioneta por las calles de West Hollywood.

El puertorriqueño reaccionó a un video de su ex novia en West Hollywood.

Al verse descubierto, el originario de Carolina, Puerto Rico no tuvo más remedio que retractarse. Sin embargo, este detalle no pasó desapercibido para los fanáticos de la intérprete de ‘Tusa’, quienes aseguran que él no ha podido olvidarla y que utiliza a Yailin la Más Viral para darle celos.

Yailin la Más Viral, a punto de llorar por el hate

Es bien sabido que la nueva relación del reggaetonero no es bien vista por varias personas y para prueba de ello tenemos el hecho de que ella suele recibir ataques cada vez que se presume con su amado en redes sociales. Incluso, ha llegado a ser tachada de vulgar por su forma de vestir y sus actitudes.

De hecho, el furor que causó este like llega horas antes de que los dos aparecieran juntos en un livestream de Instagram. Sin embargo, llamó la atención de que fue muy evidente de que ella se sintió incómoda hasta el grado de querer llorar al leer los duros comentarios que lanzaron en su contra, la mayoría provenientes de los fans de “La Bichota”.

¿Qué pasó con Anuel AA y Karol G?

Tras tres años de sólida relación y planes de boda, la pareja decidió ponerle fin a su historia de amor.

A principios de 2021 te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Karol G y Anuel AA ponían punto final a su romance de 3 años. Tras el furor y tristeza que causó el anuncio entre sus respectivos fans, los dos rompieron el silencio y confesaron los motivos por los cuales terminó su relación, asegurando que todo había acabado en buenos términos.

