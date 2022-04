Anuel AA lanza dura indirecta a Karol G tras actuación en Coachella

La exitosa presentación de la colombiana se ha visto opacada por las declaraciones de su ex pareja.

Karol G causó furor en redes sociales gracias a su exitosa presentación en el festival de Coachella. Durante 50 minutos, la colombiana hizo que los asistentes bailaran y cantaran al ritmo de sus canciones, incluyendo su nuevo sencillo titulado ‘MAMIII’, el cual cuenta con la colaboración de Becky G y se rumora que está dedicada a Anuel AA, su ex novio.

Debido a que se trataba de su primera vez en dicho festival, sus fieles fanáticos se mostraron emocionados y a través de Twitter hicieron tendencia el hashtag #Bichotella. Además de interpretar sus canciones más famosas, la estrella colombiana rindió tributo a la comunidad latina al interpretar un medley con temas de Shakira, Celia Luz, Los del Río y Ricky Martin.

El show inició con la interpretación del tema ‘EL MAKINON’ y culminó con la anhelada presentación de ‘Tusa’. Sin embargo, uno de los momentos más aclamados por la audiencia fue cuando invitó a Becky G al Coachella Stage para cantar juntas por primera vez en vivo el tema ‘MAMIII’, cuyo video musical acaba de ser estrenado con Mia Khalifa como protagonista.

¿Le mandó indirectas a la Bichota?

El reggaetonero puertorriqueño compartió controversiales mensajes en sus historias de Instagram.

Debido a que se rumora que esta canción contiene indirectas a Anuel AA, los fanáticos de “La Bichota” no desaprovecharon el momento para burlarse de él, lo cual no fue de su agrado y lo demostró compartiendo un controversial mensaje en sus historias de Instagram.

“Yo me río… Después dicen que soy yo el que esta estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo”, fueron las duras palabras del hoy novio y prometido de Yailin La Más Viral, quien ha sido señalado de lanzar indirectas a Karol G y de estar celoso de su show en Coachella.

¿Por qué Karol G y Anuel AA terminaron?

Tras tres años de sólida relación y planes de boda, la pareja decidió ponerle fin a su historia de amor.

Fue a principios de 2021 cuando te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Karol G y Anuel AA ponían punto final a su romance de 3 años. Debido al impacto de la noticia, ambos artistas rompieron el silencio y confesaron los motivos por los cuales terminó su relación, asegurando que todo había acabado en buenos términos.

