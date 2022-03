Anuel AA desata la polémica y todos llaman "tóxica" a Yailin La Más Viral. Foto: erizos.mx

Anuel AA está causando furor entre sus fans por un reciente cambio en sus redes sociales, y lo peor de esto, es que, quien está pagando los platos rotos es Yailin La Más Viral, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te recordamos que esta pareja de famosos confirmó su noviazgo a comienzos de este año, incluso ya hay un anillo de compromiso que promete unirlos ante el altar muy pronto.

Anteriormente te contamos que él repitió detalles que le hizo a Karol G; sin embargo, ahora te diremos todo lo que sabemos sobre sus actualizaciones en las redes sociales que están volviendo locos a sus fans.

Anuel AA provoca que fans acusen a Yailin La Más Viral de tóxica

Las críticas se lanzaron sobre la famosa novia del cantante, luego de que él hiciera un cambio radical en su cuenta oficial en Instagram, pues recientemente cambió su foto de perfil, pero, aunque todos esperaban verlo en un nueva selfie o impactante foto, sus fans quedaron consternados al ver que subió una instantánea de Yailin.

Así es, el famoso puso una foto de su novia como su nueva foto de perfil y esto ha hecho que los fanáticos crearan teorías sobre “toxicidad” en la relación, una de las más destacadas es la que asegura que lo hizo obligado por Yailin La Más Viral, para que así le demostrara que realmente está enamorado de ella.

Aunque eso no es todo, otros más confirmaron esta versión al notar que la cuenta de Instagram de la famosa no sufrió cambios, lo que hace ver que la decisión no fue mutua y por ende aseguran que el artista fue obligado, ¿tú qué crees?

¿Qué edad tiene yailin la novia de anuel?

Tiene 21 años de edad, pues nació en el 2001 en Santo Domingo, República Dominicana.

