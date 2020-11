Anuel AA comparte un ataúd en redes sociales ¿Presiente su muerte?

Han pasado ya varios días desde que Anuel AA ha preocupado a sus fanáticos por los mensajes que ha publicado en sus redes sociales, los cuales denotan la gran tristeza que siente el reggaetonero en estos momentos, pero lo que más llamó la atención fue que compartió un video, mismo que acompañó con un emoji de un ataúd.

Anuel AA dejó ver que se encuentra pasando por un mal momento al compartir una imagen en la que explica que hay días en lo que se siente bien, pero también hay ocasiones en las que se siente muy triste y que por esa razón anunció que le diría adiós a la música después de su presentación en los Latin GRAMMYs 2020.

Anuel AA ha preocupado a sus fanáticos con los depresivos mensajes que comparte en redes sociales.

¿Anuel AA dedica canción a su hijo?

De igual forma, el reggaetonero puertorriqueño expresó su sentir a través de la canción ‘Me contagie’, en la cual menciona que a pesar de que es muy querido por el público se siente solo y que le hace mucha falta estar con su hijo, quien le ha pedido que esté más tiempo con él.

“Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso retirarme, porque el que más sufre es él, a veces saca los juguetes y me dice ‘Hola’. Digo: ‘Te amo pero esta canción no va a escribirse sola’”, canta Anuel AA.

““Me duele que otro hombre me lo esté criando, las paredes hablan y los fanáticos esperando, hay 30 mil personas pa’ verme cantando y me dice: ‘Papi no te vayas otra vez’ llorando. Me dice: ‘Papi, tú amas más a los fanáticos que a mí”, continúan las estrofas escritas por el intérprete de ‘Don Don’.

Anuel AA considera retirarse de la música con tal de pasar más tiempo con su hijo.

Hasta el momento no se han obtenido declaraciones al respecto por parte de Anuel AA ni tampoco se ha confirmado su retiro de la música, pero sus fanáticos no han dudado en expresarle su cariño a través de las redes sociales.

