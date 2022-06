Anuel AA arremete contra fanática, con peluca azul en pleno concierto

Anuel AA arremete en contra de fanática.

Por medio de redes sociales, circula una video donde se observa a Anuel AA arremetiendo en pleno concierto, en contra de una fanática que llevaba el cabello azul, mismo tono característico de Karol G.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Anuel AA y Yailin La Más Viral se casaron recientemente, sin embargo el reguetonero ha mostrado que todo lo relacionado a Karol G le causa un gran enojo.

Recordemos que la relación entre Karol G y Anuel AA fue muy mediática y su separación acaparó los chismes de la farándula.

¿Qué dijo Anuel de Karol G en el concierto?

Anuel AA se lanza en contra de fanática.

Aunque no hizo referencia a la cantante , el reguetonero Anuel AA se lanzó en contra de una fanática que llevaba una peluca azul, misma que aparentemente le habría tirado una botella.

“Para quien me esta tirando esa botella tiene que ser la tonta esta con la peluca azul, esta que quiere llamar la atención, que no sea tan tonta, tan infeliz , me c*g* en tu vida mil veces"

El percance ocurrió cuando Anuel AA interpretó “Adicto” en un concierto en España y aparentemente su molestía incrementó cuando se percató que la fanática llevaba una peluca con referencia a Karol G.

¿Qué pasó en la relación de Anuel y Karol G?

Anuel arremete en contra de quienes le mencionan a Karol G.

Los cantantes Karol G y Anuel AA anunciaron el fin de su compromiso en abril del 2021 y aunque al principio se creía que terminaron de forma amigable, en los últimos meses se ha rumorado que el reggaetonero le fue infiel.

Además Anuel AA ha dejado en claro que no tolera que le mencionen a la colombiana, incluso su esposa, Yailin La Más Viral prohibió a los asistentes de sus concierto acudir con pelucas en color azul.

El video de Anuel AA en contra de su fan, se ha hecho viral y ha generado todo tipo de reacciones, en donde hace ha relucir el nombre de Karol G.

