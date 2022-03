Antony Starr de The Boys fue arrestado por agredir y amenazar a un joven

El actor que interpreta a "Homelander" podría recibir una condena por su delito en España/Foto: Fórmula TV

El actor de la serie The Boys, Antony Starr, conocido por su papel de Homelander (Patriota), fue arrestado durante el miércoles 2 de marzo en Alicante, España. El motivo de su detención según medios locales, fue porque el famoso neozelandés agredió físicamente a un joven de 21 años de edad en un bar, además de amenazarlo.

De acuerdo con los reportes de la policía de Alicante, Antony Starr que ha destacado por ser Homelander, fue llevado a la Comisaría local luego de que el actor en estado de ebriedad, le rompió un vaso de cristal en la cara a un joven llamado Bathuel, lo que le dejó heridas en el rostro.

Asimismo, la estrella de televisión amenazó a la víctima diciéndole: “No sabes con quién te has metido, no sabes quién soy yo y lo que has hecho. Has cometido el error de tu vida y te voy a buscar. Quiero matarte".

Condenan a prisión a Antony Starr de The Boys

El joven denunció la agresión física y amenaza de muerte que cometió el actor/Foto: Politicus

Durante este jueves, el actor de 46 años de edad se declaró culpable en un juicio rápido celebrado poco antes de las dos de la tarde (Hora local) en los juzgados de Alicante. Por lo que se le dictó una sentencia condenatoria de conformidad en la que el actor tendría que pasar un año en prisión.

Además, deberá pagar una indemnización de 5 mil euros (114,445 pesos mexicanos, aprox.) a la víctima. No obstante, al no tener antecedentes el actor Antony Starr, en la sentencia la jueza acordó la suspensión de la ejecución de la pena durante un plazo de dos años y condicionada a no cometer otro delito en este periodo.

Lo que significa que Starr no tendrá que ser encarcelado, siempre y cuando cometa otro acto criminal. Por ahora, el famoso ya ha sido liberado y hasta el momento, no ha dado declaraciones al respecto.

Antony Starr estaba en España filmando una película

Antony está filmando una nueva película en España, y pronto lo veremos en la temporada 3 de The Boys/Foto: Código Spagueti

El actor se encuentra en esta localidad de España como parte del rodaje de la próxima película de Guy Ritchie. En dicho filme también están participando otros actores como Jake Gyllenhaal, Alexander Ludwig, Jason Wong, Bobby Schofield, Sean Sagar, Dar Salim y Emily Beecham.

Se ha informado que el arresto del neozelandés no ha interferido con el rodaje de la cinta. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Antony Starr regresará a The Boys con la tercera temporada de la serie que se estrenará en Amazon Prime Video el próximo 3 de junio.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!