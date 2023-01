Antonio de la Rúa aprovecha el borlote, para acercarse a Shakira

Tras 24 horas después del lanzamiento de ‘BZRP Music Session #53′, la canción de venganza, alcanzó 32 millones de reproducciones en Youtube, convirtiéndose en un éxito rotundo.

Como te hemos platicado en La Verdad Noticias, la bomba llegó justo después de la tormentosa separación entre Shakira y Gerard Piqué, luego de que una joven de 22 años de edad entrara a su relación y la destruyeron.

Derivado de todo esto, la colombiana recibió miles de mensajes de apoyo, como Alejandro Sanz, Fonseca, entre muchos otros, pero el mensaje que más llamó la atención, fue cuando el mismo Antonio de la Rúa, exnovio de la colombiana y con quien mantuvo una relación de 11 años, reaccionó a la canción.

Antonio y Shakira

Los jóvenes: Shakira destruyó a pique



Los old pensando en lo que está lejos de sus mejores canciones de venganza como "te aviso te anuncio" q le dedicó a Antonito pic.twitter.com/Gt8GRObhoK — L (@L34NR) January 12, 2023

Y es que Antonio de la Rúa ha sido un nombre muy sonado en los últimos meses, pues desde que se confirmó la separación de Shakira, comenzó a seguir a la cantante en redes sociales, por lo que se especuló, que estaba pretendiendo regresar con la intérprete de “Ojos así”.

Pero lo que encendió las alarmas, fue que De la Rúa le dio like o me gusta a la publicación de Bizarrap y Shakira, donde se comparte un clip o fragmento de la BZRP Music Sessions #53. Por lo que se señaló que aún apoya a su ex sin importar lo que haya pasado.

Memes en la red

Antonio de la Rúa en la casa de Shakira en Miami: https://t.co/KH77iDzTWI pic.twitter.com/tkZHNsXZeA — LuiS Basilio || #53 ~~ (@luis93basilio) January 12, 2023

Tras la reacción, las redes sociales, explotaron con memes y burlas, pues aseguran que el ex de shakira, no ha cerrado el ciclo y que pretende ganarse de nuevo su corazón y tratarla como nunca antes, asimismo los más creativos se han dado a la tarea de vincular toda la situación con la canción de la barranquillera “Te aviso, te anuncio, que hoy renuncio”, para señalar, que piqué está completamente destrozado tras revelarse esta nueva canción.

