Antonio Banderas: De futbolista a estrella de Hollywood

Antonio Banderas, uno de los actores españoles más reconocidos en todo el mundo, pues ha interpretado algunos de los papeles más emblemáticos en el mundo del cine.

Hoy el famoso artista está cumpliendo 59 años, en los que ha logrado una gran cantidad de sus metas, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional y artístico.

Para celebrarlo, en LA VERDAD te traemos los datos más interesantes del famoso actor, mundialmente conocido por papeles como ‘El zorro’.

Quería ser futbolista

Aunque es una de las figuras más reconocidas de Hollywood, la actuación no era su primera opción, pues como cualquier joven su sueño era convertirse en futbolista profesional, pero una tragedia truncó su fantasía.

A la edad de 15 años Antonio Banderas tuvo que despedirse de su anhelado sueño, pues tuvo un accidente que culminó con su pierna izquierda rota, por lo que no pudo volver a jugar.

Un español muy mexicano

Además de su interpretación como el zorro, otro de sus papeles más destacados es como ‘El mariachi’ un mexicano solitario que luchó contra la corrupción en cintas como ‘Desperado’ y ‘Once upon a time in México’.

Estuvo en la cama con la reina del pop

No es lo que piensas, Antonio Banderas fue parte del documental ‘En la cama con Madonna’ aunque pudo suceder, pues la reina del pop quedó cautivada con el actor y trato de conquistarlo, aunque en esa época Antonio banderas estaba casado, así que su romance nunca tuvo lugar.

Amante del vino

Una carrera tan exitosa como la suya tiene grandes beneficios, pues gracias a su enorme fortuna pudo darse el lujo de expresar libremente su amor por el vino, ya que es dueño de la mitad de ‘Anta Banderas’ un famoso viñedo ubicado en Burgos, España.

Lleno de talentos

Además de su gran talento como actor, Antonio Banderas tiene otras habilidades ocultas, pues es un reconocido diseñador de modas lanzando líneas de ropa con toda su personalidad.

Así mismo también es un virtuoso cantante, pues en mas de una ocasión ha colaborado con grandes artistas e incluso participando en sus discos.

Por si no fuera suficiente también es un hombre muy culto y con grandes estudios, lo que le llevó a recibir un doctorado honorario por parte de la universidad de Málaga en el año 2000, para ser nombrado ‘Doctor Honoris Causa’ 10 años después.

Siguiendo con su pasión por la moda, el famoso actor también posee su propia línea de perfumes llamada ‘Blue Seduction’ la cual se toma bastante en serio, pues él mismo analiza y aprueba (o rechaza) cada nuevo producto de su marca.

