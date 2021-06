El actor Anthony Mackie se enorgullece de interpretar al Capitán América después de los eventos de The Falcon and The Winter Soldier de Disney +, pero sabe que no podrá hacer el papel para siempre. Mackie también habló sobre el final de la serie y siente que el monólogo que dio en el episodio final cimentó su personaje como Capitán América a los ojos de todos.

Durante una entrevista reciente, Mackie reveló cuánto tiempo quiere interpretar el papel. "Definitivamente no quiero ser un Capitán América de 55 años, así que tengo entre seis y ocho [años] sólidos en mí", dijo Mackie a Variety. Eso es todavía mucho tiempo para hacer varias películas, y siempre se puede extender si los términos son correctos.

Anthony Mackie actualmente tiene 42 años, por lo que es probable que no aparezca en tantas producciones como se puede esperar, ya que el calendario de Marvel Studios está actualmente hasta 2023 y todavía no se tiene una fecha oficial para “Capitan América 4”.

Anthony Mackie y su protagónico como Capitán América

Anthony Mackie revela por cuánto tiempo será Capitan América en Marvel.

El actor Anthony Mackie llegó por primera vez a la escena de MCU como Sam Wilson en The Falcon and The Winter Soldier de 2014, haciendo apariciones en seis películas de MCU antes de asumir el papel protagónico en The Falcon and the Winter Soldier.

Después de ver a su personaje evolucionar desde el Halcón hasta el Capitán América a través de los seis episodios del programa, el escenario está listo para que desempeñe un papel aún más importante en el futuro. Otra carrera de seis a ocho años para Mackie lo mantendría en Marvel Studios hasta casi 2030, dándole la oportunidad de interpretar a este personaje durante quince años sólidos.

Si bien no está claro cuáles son los planes de otros actores de larga data en este momento, esto posiblemente le daría una de las carreras de MCU más largas hasta la fecha con muchos otros proyectos por delante.

Anthony Mackie entusiasmado por pertenecer a Marvel

El actor Anthony Mackie nunca ha tenido miedo de expresar su entusiasmo por estar en el MCU, y es esa pasión la que lo ayudó a mantenerse fuerte como Sam Wilson durante siete años y contando. Incluso con el actor estableciendo un marco de tiempo en su mandato con Marvel Studios, los fanáticos aún estarán esperando algunos años más de acción e historia increíbles para la estrella aerotransportada.

La Verdad Noticias informa que, la próxima aparición de Anthony Mackie probablemente llegará en Capitán América 4, que se encuentra en las primeras etapas de desarrollo para arribar a la pantalla grande próximamente.

