Anthony Mackie insinúa que el nuevo Capitán América podría ser una SORPRESA

Anthony Mackie dice que "no sabes" quién se pondrá el manto y usará el escudo del Capitán América en The Falcon and the Winter Soldier, la próxima serie de Marvel Studios que llegará a Disney Plus.

Avengers: Endgame termina con Steve Rogers (Chris Evans) de 112 años entregando el escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie), tras protagonizará Falcon and Winter Soldier con Bucky Barnes (Sebastian Stan) en un mundo sin Capitán América.

En Falcon and the Winter Soldier se enfrentan al regreso del villano de Civil War, Helmut Zemo (Daniel Brühl), mientras el gobierno convierte al militar, John Walker (Wyatt Russell) en un imitador de Cap conocido como Agente de EE. UU.

Con tres posibles herederos del manto del Capitán América en Falcon and Winter Soldier, Mackie afirma que la identidad del sucesor de Steve Rogers es un misterio.

Daniel Brühl y Wyatt Russell se unen a Anthony Mackie en Falcon and the Winter Soldier

¿Anthony Mackie no será Capitán América?

"Es interesante saber lo que sucede en el programa porque mucha gente dice, 'Oh, eres el Capitán América'. Yo digo, 'Eso no es cierto'", dijo Mackie al podcast Lights Camera Barstool.

"Si miras el final de Endgame, Sam nunca acepta el escudo. De todas las películas de Marvel que se han hecho, siempre ha habido una fotografía de algo filtrado del disfraz, donde dice, 'Esto es lo que va a parecer! ' No viste nada filtrado sobre mí".

Anthony Mackie agrega que "solo tienes que esperar y ser paciente" para la próxima serie del Universo Cinematográfico de Marvel porque "no sabes quién va a ser el Capitán América, y eso es lo mejor de todo".

En La Verdad Noticias te revelamos que The Falcon and the Winter Soldier se estrena el viernes 19 de marzo, solo en Disney Plus.

Te puede interesar: The Falcon and The Winter Soldier estrena su primer tráiler lleno de acción

¿Quién crees que sea el próximo Capitán América?, ¿Te gustaría ver a Anthony Mackie usando el manto del Super Soldado? Dinos en los comentarios.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.