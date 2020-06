Anthony Mackie ESTALLA contra Marvel por falta de diversidad y acciones racistas

En las últimas semanas, con el movimiento Black Lives Matter resurgiendo en todo el mundo, la industria del cine está siendo objeto de críticas más fuertes que nunca por la falta de diversidad frente y detrás de escena.

Anthony Mackie habla sobre la falta de diversidad racial en Marvel Studios

La estrella de The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie, es el último actor en hablar sobre el tema y, en una nueva entrevista, no se contuvo sobre su decepción con Marvel por sus experiencias con la mayoría de los equipos blancos en sus proyectos.

Como parte de la serie de entrevistas "Actors on actors" de Variety, Anthony Mackie habló con Daveed Diggs de Snowpiercer. En el chat, el actor de Marvel habló sobre lo "molesto" que ha estado con cada película de MCU en la que ha trabajado por tener una clara falta de personas de color trabajando detrás de la cámara.

"Cuando salga The Falcon and the Winter Soldier, yo soy el líder. Cuando sale "Snowpiercer", usted es el líder. Tenemos el poder y la capacidad de hacer esas preguntas ”, dijo Anthony Mackie.

"Realmente me molestó que haya hecho siete películas de Marvel donde cada productor, cada director, cada especialista, cada diseñador de vestuario, cada asistente personal, cada persona ha sido blanca".

Anthony Mackie expone racismo en Marvel

En particular, Black Panther fue en gran medida una producción dirigida por creativos negros, desde el director Ryan Coogler hasta el resto del elenco Sin embargo, esto no impresiona mucho a Anthony Mackie, ya que cree que solo emplear personas negras en la película que se enfoca en personajes negros es "más racista" que no contratarlos en absoluto.

"Pero luego, cuando haces "Pantera Negra", tienes un director negro, productor negro, tienes un diseñador de vestuario negro, tienes un coreógrafo negro", señaló. "Y creo que eso es más racista que cualquier otra cosa. Porque si solo puedes contratar a los negros para la película negra, ¿estás diciendo que no son lo suficientemente buenos cuando tienes un elenco mayormente blanco?".

Anthony Mackie concluyó que, en un mundo ideal, lo que habría que hacer sería “contratar a la mejor persona para el trabajo. Incluso si eso significa que vamos a obtener las mejores dos mujeres, vamos a obtener los mejores dos hombres".

Al respecto, Marvel Studios lanzó una declaración en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter a fines del mes pasado. El mensaje fue bien recibido y apreciado, pero muchos esperan que estas palabras sean seguidas de una acción decisiva en sus futuras películas y programas de televisión.

The Falcon and the Winter Soldier suspendieron su producción debido a la pandemia, pero se cree que podría comenzar de nuevo pronto. Sin embargo, es probable que se vea afectado por un retraso de algún tipo.