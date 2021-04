Anthony Hopkins celebra su Premio Oscar bailando con Salma Hayek

No hay duda que Anthony Hopkins se ha consolidado como uno de los actores más apreciados y exitosos de Hollywood, un talento que recientemente fue reconocido en los Premios Oscar 2021. Sin embargo, lo que llamó más la atención del público, fue la celebración del actor junto a Salma Hayek.

Pero antes recordemos, que esta sería la segunda estatuilla del actor de 83 años de edad, quien ya había sido reconocido en este gran evento de la industria cinematográfica en la década de los noventas, por su papel en “El Silencio de los Inocentes”.

Y ahora Hopkins obtuvo su segundo reconocimiento como “Mejor Actor” por su trabajo en la película “The Father”. Un premio que decidió celebrar junto a la actriz mexicana Salma Hayek, con quien protagonizó un divertido baile.

Anthony Hopkins y Salma Hayek causan furor en Instagram

Cabe mencionar que este video que ha logrado posicionarse como una tendencia en redes sociales, fue compartido por la actriz veracruzana en su cuenta de Instagram, donde actualmente posee más de 17 millones de seguidores.

En esta divertida escena se puede observar a ambos famosos bailando el tema de Leonard Cohen “Dance Me To The End Of Love”. Y solamente bastaron unos cuantos minutos para que el video alcanzara más de 3.6 millones de reproducciones.

Mira el video de Anthony Hopkins y Salma Hayek juntos

Así celebró el actor su premio Oscar

Este video no solo comprueba la amistad que existe entre estas dos celebridades sino que también muestra la sencillez del actor británico al recibir este importante premio de la industria cinematográfica.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Anthony Hopkins logra captar la atención del público con uno de sus contenidos en redes sociales, pues hace algunas semanas estuvo entre los titulares más destacados de La Verdad Noticias tras publicar un video bailando merengue.

